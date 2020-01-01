Українська співачка Соня Хлябич, племінниця народної артистки Софії Ротару, здивувала відвертим вбранням, у якому зустрічала новий 2020-й рік

Як передає Politeka.net, артистка поділилася знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в коротенькій кремово-молочній сукні з рюшами, та широким чорним поясом і сексапільних темних босоніжках. Спокусливий образ доповнили довге волосся, що розсипалося на плечах, і яскравий макіяж.

Прощаючись з 2019-м роком, Sonya Kаy (сценічний псевдним співачки) поділилася грандіозними планами на майбутнє, в які, зокрема входить і весілля.

"Друзі!!! 2019 рік був для мене дуже насичений і неймовірний! 🎄🛍✨ Було багато складностей, нових знайомств та багато цікавих подій! 🕺🏻Дуже сподіваюся, що 2020 рік буде найкращий, бо попереду на мене чекає весілля і багато класних проектів! 😍 Вітаю всіх з наступаючим Новим Роком! Не забудьте загадати бажання о 00:00 і нехай воно обов‘язково здійсниться! 🥳", - підписала фото Соня.

Коментуючим сподобався чудовий look артистки і вони засипали її компліментами і привітаннями з Новим роком.

"Прєлєсть😍"

"тебе і всю твою сім'я ю теж з новим роком🔥❤️😍😘"

"З Новим роком! Хай все задумане здійсниться!🎉"

Раніше ми повідомляли, Соня Хлябич похвалилася стрункою фігурою, обтянув принади у вузькі штани та "тісний" гольфик. Співачка поділилася в Instagram знімком, зробленим в салоні краси.

"Ох сьогодні насичений день був! Все треба було встигнути перед Новим Роком і все бігом! 🙈 А як ваші підготовки до Нового Року проходять? 🎄", - написала Соня.

За 13 годин пост Соні зібрав понад 1500 лайків.

"Все бігом" ось чо ноги такі підкачані!", "Все встигаємо)))", "гарненька", - написали користувачі мережі.

Також ми розповідали про нареченого Соні. Спочатку зірка похвалилася обручкою на пальці, але хто ж її обранець, приховала. Нещодавно стали відомі подробиці.

Через деякий час Соня опублікувала фото в майці хокеїста, підписавши його так: "А ви любите хокей так, як люблю його я?".

У підсумку у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Соня зізналася, що її коханий є хокеїстом і він грає за збірну України.

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