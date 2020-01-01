Відомий український виконавець і продюсер Олексій Потапенко показав цікаве фото в мережі

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.

Судячи з усього, артист вирішив відзначати Новий рік в теплому Єгипті.

На новому фото Потап у шкіряній куртці робить селфи на тлі красивого готельного пейзажу.

«Єгипет спасибі за напередодні нового року, давайте йти далі», - написав він.

В коментарях шанувальники вже встигли залишити свої відгуки.

«Спасибі за концерт у Шармі))🔥🔥🔥», «Крутий вчора був з Вами «вологий пляжний движ:))» відмінний Новий рік:)», « Красовчик», - пишуть в мережі.

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Після того, як артист одружився на молодій красуні-співачці Насті Каменських і сам помітно "помолодшав і став кращим". На новому опублікованому фото зі спортзалу - все це видно все дуже добре.

Так артист вирішив здатися в спортзалі, він тренується з одним із зіркових українських тренерів - серед його "підопічних" і сама дружина Потапа Каменських.

Потапа на фото, просто "не впізнати" - виконавець настільки, як говорять про юнаків "змужнів", у випадку з батьком кількох дітей і вже не зовсім молодим артистом - правильніше, мабуть, сказати "омолодився і погарнішав".

Також ми писали, дочка Потапа 21-річна Наталя Горова поділилася кількома кадрами, яким, напевно, не менше 15 років, на яких вона постала ще зовсім маленькою. На одному з фото на Наташі кумедне вбрання з головним убором (ніби зроблений з маминих гардин), а в руках - графин з сухими пелюстками троянд. Задоволений вигляд дівчинки видає її гарний настрій. На іншому знімку, Наташа, мабуть, була на прогулянці на природі.

В куртці і джинсах, з двома хвостиками маля дивиться вгору на того, хто її фотографує, осяяна щасливою посмішкою. Третій знімок не менш цікавий. Тут дитину, очевидно, чимось "образили". Наташа, сидячи на дивані з ногами, насупилась і обурено дивиться в об'єктив.

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