Відомий український виконавець і продюсер Олексій Потапенко показав цікаве фото в мережі
Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.
Судячи з усього, артист вирішив відзначати Новий рік в теплому Єгипті.
На новому фото Потап у шкіряній куртці робить селфи на тлі красивого готельного пейзажу.
«Єгипет спасибі за напередодні нового року, давайте йти далі», - написав він.
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В коментарях шанувальники вже встигли залишити свої відгуки.
«Спасибі за концерт у Шармі))🔥🔥🔥», «Крутий вчора був з Вами «вологий пляжний движ:))» відмінний Новий рік:)», « Красовчик», - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, продюсер Олексій Потапенко вразив зовнішнім виглядом на тренуванні
Після того, як артист одружився на молодій красуні-співачці Насті Каменських і сам помітно "помолодшав і став кращим". На новому опублікованому фото зі спортзалу - все це видно все дуже добре.
Так артист вирішив здатися в спортзалі, він тренується з одним із зіркових українських тренерів - серед його "підопічних" і сама дружина Потапа Каменських.
Потапа на фото, просто "не впізнати" - виконавець настільки, як говорять про юнаків "змужнів", у випадку з батьком кількох дітей і вже не зовсім молодим артистом - правильніше, мабуть, сказати "омолодився і погарнішав".
Також ми писали, дочка Потапа 21-річна Наталя Горова поділилася кількома кадрами, яким, напевно, не менше 15 років, на яких вона постала ще зовсім маленькою. На одному з фото на Наташі кумедне вбрання з головним убором (ніби зроблений з маминих гардин), а в руках - графин з сухими пелюстками троянд. Задоволений вигляд дівчинки видає її гарний настрій. На іншому знімку, Наташа, мабуть, була на прогулянці на природі.
В куртці і джинсах, з двома хвостиками маля дивиться вгору на того, хто її фотографує, осяяна щасливою посмішкою. Третій знімок не менш цікавий. Тут дитину, очевидно, чимось "образили". Наташа, сидячи на дивані з ногами, насупилась і обурено дивиться в об'єктив.
Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах
А ще Politeka писала, що Потап раптово заговорив про розставання з Каменських
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