Известный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко показал интересное фото в сети

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Instagram знаменитости.

Судя по всему, артист решил отмечать Новый год в теплом Египте.

На новом фото Потап в кожаной куртке делает селфи на фоне красивого гостиничного пейзажа.

«Египет спасибо за канун нового года, давайте идти дальше», - написал он.

В комментариях поклонники уже успели оставить свои отзывы.

«Спасибо за концерт в Шарме))🔥🔥🔥», «Крутой вчера был с Вами «влажный пляжный движ:))» отличный Новый год:)», « Красовчик», - пишут в сети.

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После того, как артист женился на молодой красотке-исполнительнице Насте Каменских и сам заметно "помолодел и похорошел". На новом опубликованном фото со спортзала - все это видно все очень хорошо.

Так артист решил показаться в спортзале, он тренируется с одним из звездных украинских тренеров - среди его "подопечных" и сама супруга Потапа Каменских.

Потапа на фото просто "не узнать" - исполнитель настолько, как говорят о юношах "возмужал", в случае с отцом нескольких детей и уже не свовсем молодым артистом - уместнее, наверное, будет сказать "омолодился и похорошел".

Также мы писали, дочь Потапа 21-летняя Наталья Горовая поделилась несколькими кадрами, которым, наверно, не менее 15 лет, на которых она предстала еще совсем маленькой. На одном из фото на Наташе забавный наряд с головным убором (будто бы сделан из маминых гардин), а в руках - графин с сухими лепестками роз. Довольный облик девочки выдает ее хорошее настроение. На другом снимке, Наташа, видимо, была на прогулке на природе.

В курточке и джинсах, с двумя хвостиками малышка смотрит вверх на того, кто ее фотографирует, озаренная счастливой улыбкой. Третий снимок не менее интересен. Здесь ребенка, очевидно, чем-то "обидели". Наташа, сидя на диване с ногами, насупилась и возмущенно смотрит в объектив.

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