Російська співачка Алла Пугачова в образі Снігуроньки зачарувала своїх фанатів, а також привітала їх з Новим роком

Як повідомляє Рoliteka.net, Примадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото, на якому вона в білосніжній шапці і шубці, а також рукавичках весело посміхається.

Звернемо увагу, що на цьому знімку Алла Пугачова виглядає ніжною і повітряної.

«З Новим роком, дорогі передплатники! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - йдеться у підписі.

Шанувальники прийшли в невимовний захват і закидали свою улюбленицю побажаннями та привітаннями. Також вони назвали її справжньою Снігуронькою.

«Дивлюся ваш фільм. Захоплююся вашим артистизмом , працьовитістю, талантом. Будете здорова і щаслива! Поважаю вас і ваш талант❤️❤️❤️👏👏👏👍👍👍», «З новим роком вас, Алла Борисівна, яка гарна жінка, супер!!! 👏», «Королева», «Аллочка! З новим роком,з новим щастям!🙌😂», «Алла вічно люблю і поважаю. Улюблена моя Алла💋💋💋♥️💋💋💋», «Дивлюся зараз Ваш концерт! Просто суцільний кайф! Обожнюю Вас! Ви брила, Ви єдина і неповторна! З Новим Роком! Здоров'я на довгі роки!», «З Новим роком ,дорогі СНІГУРОНЬКА !!! Величезного вам здоров'я і довгих років життя , обожнювана наша А. Б.🙏👍❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹»- вихваляються в мережі.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова засвітила оголені ніжки в короткій сукні.

Відповідний знімок з'явився на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram.

Не дивлячись на свій вік кілька років поспіль Пугачова радує шанувальників стильними нарядами, вибираючи для виходів у світ молодіжні образи з короткими спідницями або шортами.

Цей раз не став винятком.

На новому фото Алла Борисівна позує в кріслі в червоному короткому платті, виставивши на загальний огляд свої стрункі ноги. Артистка в чорному капелюшку і темних окулярах грайливо посміхається. А свій образ вона доповнила чорним кардіганом.

«Всіма улюблена Алла 😍❤️», - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.