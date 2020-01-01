Российская певица Алла Пугачева в образе Снегурочки очаровала своих фанатов, а также поздравила их с Новым годом

Как сообщает Рoliteka.net, Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она в белоснежной шапке и шубке, а также перчатках весело улыбается.

Обратим внимание, что на этом снимке Алла Пугачева выглядит нежной и воздушной.

«С Новым годом, дорогие подписчики! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - говорится в подписи.

Поклонники пришли в неописуемый восторг и забросали свою любимицу пожеланиями и поздравлениями. Также они назвали ее настоящей Снегурочкой.

«Смотрю ваш фильм. Восхищаюсь вашим артистизмом , трудолюбием, талантом. Будете здорова и счастлива! Уважаю вас и ваш талант❤️❤️❤️👏👏👏👍👍👍», «С новым годом вас Алла Борисовна, какая красивая женщина, супер!!! 👏», «Королева», «Аллочка! С новым годом,с новым счастьем!🙌😂», «Алла вечно люблю и уважаю. Любимая моя Алла💋💋💋♥️💋💋💋», «Смотрю сейчас Ваш концерт! Просто сплошной кайф! Обожаю Вас! Вы глыба, Вы единственная и неповторимая! С Новым Годом! Здоровья на долгие годы!», «С Новым годом ,дорогая СНЕГУРОЧКА !!! Огромного вам здоровья и долгих лет жизни , обожаемая наша А.Б.🙏👍❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹»- восхваляются в сети.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева засветила оголенные ножки в коротком платье.

Соответствующий снимок появился на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм.

Не смотря на свой возраст несколько лет подряд Пугачева радует поклонников стильными нарядами, выбирая для выходов в свет молодежные образы с короткими юбками или шортами.

Этот раз не стал исключением.

На новом фото Алла Борисовна позирует в кресле в красном коротком платье, выставив на всеобщее обозрение свои стройные ноги. Артистка в черной шляпке и темных очках игриво улыбается. А свой образ она дополнила черным кардиганом.

«Всеми любимая Алла 😍❤️», - говорится в подписи к фото.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.