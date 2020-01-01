Актриса Ольга Сумська похвалилася сміливими знімками, зробленими в перший день нового року

Як пише Рoliteka.net, однією з небагатьох знаменитостей, хто радує фотографіями без мейк-апу, є 53-річна артистка Ольга Сумська.

Так, у своєму Instagram знаменитість опублікувала серію знімків, на яких відобразила себе без грама косметики, а також в махровому халаті на тлі красивого гірського пейзажу. Компанію їй склав її чоловік Віталій Борисюк.

В підпису Сумська зазначила, що відзначила Новий рік в Карпатах і побажала всім любові та радості.

«Новорічний ранок в Карпатах! ❤️❤️Люблю ці гори, тут є особлива енергія🎄! З Новим 2020 роком, друзі! 🤩Любові, радості від життя, витримки, миру та достатку кожній родині! 💛💙», - написала Сумська.

Шанувальники не пройшли повз і стали захоплюватися фотографіями в коментарях.

«Яка там краса», «З Новим роком», - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, Сумська показала у соцмережі фото 22-річної давнини. Користувачі порівняли її нинішню з "тієї Ольгою" і насторожилися, запідозривши актрису в надмірній пластику.

Також відома актриса Ольга Сумська розповіла про поставлений їй важкому діагноз.

Про проблеми зі здоров'ям відомої артистки стало відомо з ефіру «Зоряний шлях» — вона відверто розповіла про свою вагітність і про те, як опинилася майже при смерті. Переполох стався через другу вагітність Ольги Сумської — тоді актриса ледь не загинула:

«Була така легка вагітність і такі важкі пологи. Я повинна була десь місяць носити, і раптом у мене тиск двісті двадцять на сто двадцять, відчуваю, що у мене стукає серце », — розповіла артистка.

Нагадаємо, Сумська зізналася, навіщо відвідувала Москву: «суцільні сльози»

Як повідомляла Politeka, Сумська показала молодшу дочку: «На тата схожа»

Також Politeka писала, що Сумська підкорила зворушливою історією знайомства з чоловіком.