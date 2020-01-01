Комедійна актриса зі студії "Квартал 95" Олена Кравець 1 січня святкує день народження

Ми вирішили згадати самі еротичні образи зірки протягом останніх років, які бентежать і не дають спокою українцям.

У дитинстві Кравець мріяла стати актрисою, але все ж таки вступила в криворізький філіал Київського інституту народного господарства, де отримала спеціальність фінансиста-економіста.

Під час навчання, вона почала грати в команді КВК - спочатку за інший ВНЗ, оскільки в їхньому інституті не було своєї команди. А коли до них надійшов Володимир Зеленський, вона перейшла в його команду.

В 1998 році Кравець стала частиною команди "Квартал 95", зайнявши посаду адміністративного директора колективу, а також виступала на сцені як актор.

Раніше зірка Студії «Квартал» 95 Олена Кравець похвалилася фото в червоному, ймовірно, сукні з V-подібним декольте.

Так на новому кадрі – промо святкових подарунків в цілому і рекламуючи відомий ювелірний бренд зокрема, сама Кравець сяяла не менш яскраво, ніж коштовності.

Волосся артистці підібрали, вона позувала в обтягуючому вбранні, посміхаючись і тримаючи в руках маленьку коробочку з ювелірним виробом. Багато хто з шанувальників артистки відзначили, що вона чудово виглядає і навіть трохи «помолодшала».

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото із залаштунків.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Поляковою