Дочка відомого бізнесмена Романа Абрамовича Софія зважилася одягатися в легкий наряд і зустріти новий рік в нестандартній і нетиповій обстановці
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram 23-річної знаменитої дочки свого батька.
Так на нових фото дівчина з'явилася у всій красі на палубі розкішної яхти - літня обстановка в новий рік здалася юній знаменитості підходящим для свята місцем.
Софія Абрамович одягла сукню модного в сезоні забарвлення "бабусина скринька", своє волосся білява і пишногруда красуня розпустила.
Підписники вітають знаменитість Новим роком та пишуть, що вона "сонячна, позитивна, весела і справжня красуня".
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Софія дочка Романа Абрамовича і його другої дружини Ірини - блондинка живе в Великобританії, вона дипломований спеціаліст з менеджменту і маркетингу. У вільний час любить проводити час біля басейну і активно заната роботою з кіньми, бере участь у змаганнях з кінного спорту.
Дівчина живе в Об'єднаному королівстві ще з 2003 року, серед її прихильників в мережі маса російськомовних.
Раніше донька політика Михайла Добкіна Алла Добкіна порощалась з люксовим відпочинком в ОАЕ і наостанок, так би мовити, вирішила запостити парочку відвертих кадрів з курорту.
На нових фото дочка свого відомого батька позує в роздільному модному купальнику і білій накидці. Вона показалася на відео "слоумоушен" з розпущеним волоссям - покрутилася під пісню Алли Пугачової "Позови меня".
Шанувальники і друзі з близькими нахвалюють привабливу молоду жінку:
«Сама сек**альна!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала у коментарі дочки її мама Алла.
«Красатулька Ви😍»
«Слова пісні Пугачової)»
«Чарівний знімок☀👍»
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