Колишня солістка групи «Серебро», Ольга Серябкіна (MOLLY), похвалилася струнким тілом у своєму Instagram

На знімку артистка з'явилася в короткому топі і сірій курочці, пише Рoliteka.net. Оля продемонструвала ідеальні вигини. Артистка закинула руку на голову і прочинила губи. Завершував гарячий образ томний погляд.

У своєму пості Серябкіна розповіла, що створила емодзі-стікери, які, на її думку, будуть актуальними.

За день пост зібрав понад 55 тисяч лайків та багато коментарів.

"Дуже се**уальна! Збуджує!", "Вжееее🔥", "Кайф🤪", "Єеееее)", "Ура Люблю💋❤️❤️💜💜💜💜💜💜💜💜", "Стигла полуниця🔥🔥😍😍😍", "Олю , ти просто шикарна", "ЖІНКА старіє, якщо при купівлі білизни вона вже не уявляє на собі захоплені очі коханого чоловіка", "Тут зайшла! Що буде далі?", "Муті зі мною малюк!!😍😍", "Вау", - написали користувачі сети.

Варто отметитть, що зараз на Серябкину підписані 3,5 мільйона осіб.

Нагадаємо, на недавніх фото Серябкіна красується вся в білому - піжамний білизняний комплект вигідно підкреслив фігуру артистки.

На фото співачка позує в мереживному бра, видні її пружні, і судячи з побаченого - натуральні груди і частково - підтягнутий живіт.

Артистка на одному з фото сміється і морщить при цьому ніс.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна продемонструвала стрункі ніжки зокрема і апетитні форми в цілому в спокусливому міні.

Так, на нових опублікованих фото зірка красується в блискучому вбранні - міні-платтячко на тоненьких брительках. Зірка сцени широко посміхається, сидячи на канапі й закинувши ногу за ногу.

При всьому при цьому, частково видно її пишні груди і підкачані ніжки. Деяким шанувальникам навіть здалося, що на фото Серябкіна засвітила нижню білизну.

Раніше повідомлялося, що Ольга Серябкіна презентувала нову відео-роботу на свою сольну пісню і здалася в мережі в білому купальнику.

На кадрах, співачка Molly красується в чорному костюмі з глибоким декольте, присутні пишна укадка, взуття на підборах - образ вийшов стилістичним і навіть трохи зухвалим.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.