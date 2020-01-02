Максим Галкін розкрив подробиці своїх стосунків з Аллою Пугачовою

Про це телеведучий і шоумен розповів в ютуб-шоу "А поговорити?", пише Politeka.net.

Зокрема, гуморист розкрив, як шість років тому вони з примадонною вирішили стати батьками. Галкін заявив, що ініціатива завести дітей належить його дружині.

"Ми про це заговорили після весілля, ще за 11 років до цього вона заморозила свої яйцеклітини. Я відразу ж підтримав її чудову ідею стати батьками", – поділився він.

Більше того, Максим Галкін розповів і про зрадах у відносинах з Пугачовою. Так, він пообіцяв їй, що ніколи не змінить.

«Алла запитала: «Я можу з тобою спокійно старіти?» Я їй відповів: так. Я пообіцяв, що не зміню їй, не зраджу свого ставлення до нашої сім'ї. Вона може бути спокійною», – заявив шоумен.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова в образі Снігуроньки зачарувала своїх фанатів, а також привітала їх з Новим роком. Примадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото, на якому вона в білосніжній шапці і шубці, а також рукавичках весело посміхається.

Звернемо увагу, що на цьому знімку Алла Пугачова виглядає ніжною і повітряної.

«З Новим роком, дорогі передплатники! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - йдеться у підписі.

Шанувальники прийшли в невимовний захват і закидали свою улюбленицю побажаннями та привітаннями. Також вони назвали її справжньою Снігуронькою.

«Дивлюся ваш фільм. Захоплююся вашим артистизмом , працьовитістю, талантом. Будете здорова і щаслива! Поважаю вас і ваш талант❤️❤️❤️👏👏👏👍👍👍», «З новим роком вас, Алла Борисівна, яка гарна жінка, супер!!! 👏», «Королева», «Аллочка! З новим роком,з новим щастям!🙌😂», «Алла вічно люблю і поважаю. Улюблена моя Алла💋💋💋♥️💋💋💋», «Дивлюся зараз Ваш концерт! Просто суцільний кайф! Обожнюю Вас! Ви брила, Ви єдина і неповторна! З Новим Роком! Здоров'я на довгі роки!», «З Новим роком ,дорогі СНІГУРОНЬКА !!! Величезного вам здоров'я і довгих років життя , обожнювана наша А. Б.🙏👍❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹»- вихваляються в мережі.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

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