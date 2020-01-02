Максим Галкін розкрив подробиці своїх стосунків з Аллою Пугачовою

Про це телеведучий і шоумен розповів в ютуб-шоу "А поговорити?", пише Politeka.net.

Зокрема, гуморист розкрив, як шість років тому вони з примадонною вирішили стати батьками. Галкін заявив, що ініціатива завести дітей належить його дружині.

Алла Пугачова, Максим Галкін

"Ми про це заговорили після весілля, ще за 11 років до цього вона заморозила свої яйцеклітини. Я відразу ж підтримав її чудову ідею стати батьками", – поділився він.

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Більше того, Максим Галкін розповів і про зрадах у відносинах з Пугачовою. Так, він пообіцяв їй, що ніколи не змінить.

«Алла запитала: «Я можу з тобою спокійно старіти?» Я їй відповів: так. Я пообіцяв, що не зміню їй, не зраджу свого ставлення до нашої сім'ї. Вона може бути спокійною», – заявив шоумен.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова в образі Снігуроньки зачарувала своїх фанатів, а також привітала їх з Новим роком. Примадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото, на якому вона в білосніжній шапці і шубці, а також рукавичках весело посміхається.

Звернемо увагу, що на цьому знімку Алла Пугачова виглядає ніжною і повітряної.

«З Новим роком, дорогі передплатники! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - йдеться у підписі.

Шанувальники прийшли в невимовний захват і закидали свою улюбленицю побажаннями та привітаннями. Також вони назвали її справжньою Снігуронькою.

«Дивлюся ваш фільм. Захоплююся вашим артистизмом , працьовитістю, талантом. Будете здорова і щаслива! Поважаю вас і ваш талант❤️❤️❤️👏👏👏👍👍👍», «З новим роком вас, Алла Борисівна, яка гарна жінка, супер!!! 👏», «Королева», «Аллочка! З новим роком,з новим щастям!🙌😂», «Алла вічно люблю і поважаю. Улюблена моя Алла💋💋💋♥️💋💋💋», «Дивлюся зараз Ваш концерт! Просто суцільний кайф! Обожнюю Вас! Ви брила, Ви єдина і неповторна! З Новим Роком! Здоров'я на довгі роки!», «З Новим роком ,дорогі СНІГУРОНЬКА !!! Величезного вам здоров'я і довгих років життя , обожнювана наша А. Б.🙏👍❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹»- вихваляються в мережі.

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