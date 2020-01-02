Максим Галкин раскрыл подробности своих отношений с Аллой Пугачевой

Об этом телеведущий и шоумен поведал в ютуб-шоу "А поговорить?", пишет Politeka.net.

В частности, юморист раскрыл, как шесть лет назад они с примадонной решили стать родителями. Галкин заявил, что инициатива завести детей принадлежит его супруге.

"Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями", – поделился он.

Более того, Максим Галкин рассказал и о изменах в отношениях с Пугачевой. Так, он пообещал ей, что никогда не изменит.

«Алла спросила: «Я могу с тобой спокойно стареть?» Я ей ответил: да. Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной», – заявил шоумен.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева в образе Снегурочки очаровала своих фанатов, а также поздравила их с Новым годом. Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она в белоснежной шапке и шубке, а также перчатках весело улыбается.

Обратим внимание, что на этом снимке Алла Пугачева выглядит нежной и воздушной.

«С Новым годом, дорогие подписчики! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - говорится в подписи.

Поклонники пришли в неописуемый восторг и забросали свою любимицу пожеланиями и поздравлениями. Также они назвали ее настоящей Снегурочкой.

«Смотрю ваш фильм. Восхищаюсь вашим артистизмом , трудолюбием, талантом. Будете здорова и счастлива! Уважаю вас и ваш талант❤️❤️❤️👏👏👏👍👍👍», «С новым годом вас Алла Борисовна, какая красивая женщина, супер!!! 👏», «Королева», «Аллочка! С новым годом,с новым счастьем!🙌😂», «Алла вечно люблю и уважаю. Любимая моя Алла💋💋💋♥️💋💋💋», «Смотрю сейчас Ваш концерт! Просто сплошной кайф! Обожаю Вас! Вы глыба, Вы единственная и неповторимая! С Новым Годом! Здоровья на долгие годы!», «С Новым годом ,дорогая СНЕГУРОЧКА !!! Огромного вам здоровья и долгих лет жизни , обожаемая наша А.Б.🙏👍❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹»- восхваляются в сети.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.