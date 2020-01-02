Максим Галкин раскрыл подробности своих отношений с Аллой Пугачевой

Об этом телеведущий и шоумен поведал в ютуб-шоу "А поговорить?", пишет Politeka.net.

В частности, юморист раскрыл, как шесть лет назад они с примадонной решили стать родителями. Галкин заявил, что инициатива завести детей принадлежит его супруге.

Алла Пугачева, Максим Галкин

"Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями", – поделился он.

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Более того, Максим Галкин рассказал и о изменах в отношениях с Пугачевой. Так, он пообещал ей, что никогда не изменит.

«Алла спросила: «Я могу с тобой спокойно стареть?» Я ей ответил: да. Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной», – заявил шоумен.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева в образе Снегурочки очаровала своих фанатов, а также поздравила их с Новым годом. Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она в белоснежной шапке и шубке, а также перчатках весело улыбается.

Обратим внимание, что на этом снимке Алла Пугачева выглядит нежной и воздушной.

«С Новым годом, дорогие подписчики! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - говорится в подписи.

Поклонники пришли в неописуемый восторг и забросали свою любимицу пожеланиями и поздравлениями. Также они назвали ее настоящей Снегурочкой.

«Смотрю ваш фильм. Восхищаюсь вашим артистизмом , трудолюбием, талантом. Будете здорова и счастлива! Уважаю вас и ваш талант❤️❤️❤️👏👏👏👍👍👍», «С новым годом вас Алла Борисовна, какая красивая женщина, супер!!! 👏», «Королева», «Аллочка! С новым годом,с новым счастьем!🙌😂», «Алла вечно люблю и уважаю. Любимая моя Алла💋💋💋♥️💋💋💋», «Смотрю сейчас Ваш концерт! Просто сплошной кайф! Обожаю Вас! Вы глыба, Вы единственная и неповторимая! С Новым Годом! Здоровья на долгие годы!», «С Новым годом ,дорогая СНЕГУРОЧКА !!! Огромного вам здоровья и долгих лет жизни , обожаемая наша А.Б.🙏👍❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹»- восхваляются в сети.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.

 