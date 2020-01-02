Анджеліна Джолі організувала для старших дітей поїздку на батьківщину дівчинки, яку удочирила

14-річна Захара – уродженка Ефіопії. Ще у 6-місячному віці дівчинку під час благодійної місії удочерила Джолі. Спочатку повідомлялося, що біологічна мати відмовилася від дитини відразу після народження, а незабаром померла від Сніду. Однак у 2007 році журналісти дізналися, що рідна мати Захари, Ментеваб Лебизо, збунтувалася проти удочеріння Захари. Виявилося, що вона жива і шукала її. Жінка повідомила, що дитина була народжена після наруги над нею. Внаслідок чого, дитина був незапланованим. Ментеваб віддала доньку в притулок, бо не мала коштів на її утримання.

У 2015 році Захара висловила бажання зустрітися зі своєю біологічною матір'ю, але тоді їх зустріч так і не відбулася. Через Анджеліна і Бред подали на розлучення, і поїздка в Ефіопії було відкладено на невідомий час.

І ось, напередодні святкування Нового 2020 року, Джолі прилетіла в Ефіопію разом з Захарою і 13-річним Джоном (який раніше був відомий як дочка Шайло Джолі).

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт вже розійшлися після довгих років спільного життя, однак продовжують ходити чутки про початку їхнього роману. Відомо, що актори закохалися один в одного на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт". Охоронець актриси Марк Бехар розповів, що обидва почали фліртувати, як школярі. Охоронець був здивований, що обидва пізніше створили сім'ю.

Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що Анджеліна Джолі "у відкриту" спокушала Бреда Пітта.

За словами джерела одного із зарубіжних видань, актриса для отримання артиста таємно зняла білизну під час любовної сцени. Таким чином, артистка була повністю голою в ліжку

Варто відзначити, що на момент зйомок актор був одружений на артистці Дженніфер Еністон. Пара розпалася після того, як Джен дізналася про зраду Чоловіка.

Джолі ж заперечує чутки про те, що намагалася відбити Пітта.

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