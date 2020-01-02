Моллі Фіцджеральд запідозрили у вбивстві й заарештували 31 грудня

Американську акторку Моллі Фіцджеральд, яка зіграла у відомій стрічці "Капітан Америка: Перший месник", підозрюють у вбивстві матері. Про це пишуть Fox News.

Поліція заарештувала 38-річну акторку перед самим Новим роком, 31 грудня.

Її 68-річну маму знайшли мертвою 20 грудня у власному домі, що у штаті Канзас. За інформацією видання, жінка померла від ножових поранень. Засідання суду має відбутися у четвер, 2 січня.

Відомо, що застава за Моллі Фіцджеральд становить 500 000 доларів.

Нагадаємо, що пішла з життя зірка “Месників”, рідні приховували трагедію. Відома британська актриса Анна Куейл пішла з життя. Вона померла ще в серпні, однак її сім’я підтвердила цю інформацію лише зараз. 86-річна артистка страждала від деменції з тільцями Леві – одного з видів старечого недоумства, синдроми якого в деяких випадках схожі з синдромами хвороби Паркінсона. Такий діагноз їй поставили в 2012 році.

Куейл народилася 6 жовтня 1932 року в Бірмінгемі. Її батьком був актор Дуглас Куейл. Одним з перших кінопроектів акторка ставши серіал 1960-х років «Месники», що розповідає про пару агентів, що розплутувати складні справи. Артистка також з’являлася в шоу «Повернення в Брайдсхед», «Грендж Хілл» і «Щоденник Літтона». Серед найбільш відомих фільмів з її участю – «Казино Рояль», «Критичне рішення», «Щоб ти здохла, дорога» і «Ескімоска».

На рік довше прожила і померла нещодавно американська акторка іншого плану, яка зіграла безліч незвичайних, цікавих або ексцентричних персонажів Лінда Портер.

За даними джерела, жінка похилого віку протягом довгих років боролася з онкологічним захворювання. Портер померла в середу, 25 вересня.

Найвідоміша її роль – Міртл в серіалі Супермаркет, який транслював телеканал NBC. На перший погляд непримітна роль співробітника магазину Cloud 9, проте Портман виділилася своєю іронією, жартами і трохи образливими одноплановими фразами.

Також Портер взяла участь у зйомках «Твін Пікс», «Американська історія жахів», «Як я зустрів вашу маму», «Дюплекс», «Гріффіни» і інших картинах.

Нагадаємо, у «Месниках» новий несподіваний поворот: звільнений відомий актор.

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