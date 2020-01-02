Молли Фицджеральд заподозрили в убийстве и арестовали 31 декабря

Американскую актрису Молли Фицджеральд, сыгравшая в нашумевшей ленте "Капитан Америка: Первый мститель", подозревают в убийстве матери. Об этом пишут Fox News.

Полиция арестовала 38-летнюю актрису перед самым Новым годом, 31 декабря.

Ее 68-летнюю маму нашли мертвой 20 декабря в собственном доме в штате Канзас. По информации издания, женщина скончалась от ножевых ранений. Заседание суда должно состояться в четверг, 2 января.

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Известно, что залог за Молли Фицджеральд составляет 500 000 долларов.

Напомним, что ушла из жизни звезда “Мстителей”, родные скрывали трагедию. Известная британская актриса Анна Куэйл ушла из жизни. Она умерла еще в августе, однако ее семь’я подтвердила эту информацию только сейчас. 86-летняя артистка страдала от деменции с тельцами Леви – одного из видов старческого слабоумия, синдромы которой в некоторых случаях схожи с синдромами болезни Паркинсона. Такой диагноз ей поставили в 2012 году.

Куэйл родилась 6 октября 1932 года в Бирмингеме. Ее отцом был актер Дуглас Куэйл. Одним из первых кинопроектов актриса став сериал 1960-х годов «Мстители», рассказывающей о паре агентов, распутывать сложные дела. Артистка также с’появлялась в шоу «Возвращение в Брайдсхед», «Грендж Хилл» и «Дневник Литтона». Среди наиболее известных фильмов с ее участием – «Казино Рояль», «Критическое решение», «Чтоб ты сдохла, дорогая» и «Эскимоска».

На год дольше прожила и умерла недавно американская актриса другого плана, которая сыграла множество необычных, интересных или эксцентричных персонажей Линда Портер.

По данным источника, женщина преклонного возраста в течение долгих лет боролась с онкологическим заболеванием. Портер умерла в среду, 25 сентября.

самая Известная ее роль – Миртл в сериале Супермаркет, который транслировал телеканал NBC. На первый взгляд неприметная роль сотрудника магазина Cloud 9, однако Портман выделилась своей иронией, шутками и немного оскорбительными одноплановими фразами.

Также Портер приняла участие в съемках «Твин Пикс», «Американская история ужасов», «Как я встретил вашу маму», «Дюплекс», «Гриффины» и других картинах.

Напомним, в «Мстителях» новый неожиданный поворот: уволен известный актер.

Как сообщала Politeka, Крис Эванс рассказал о неожиданный поворот в «Мстителях».

Также Politeka писала, что голливудский актер став священником, фанаты шокированы.