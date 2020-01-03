Зірки у любому віці люблять демонструвати свою фігуру, за допомогою відвертих нарядів

Проте деякі красуні з роками вирішили трохи заспокоїтися та повністю змінити свій імідж.

Однією з таких знаменитостей є Памела Андерсон. Зірка активно публікувалася у чоловічому журналі Playboy і була справжньою секс-дівою, пише wday.ru. Артистка могла сміливо з'явитися в нарядах, що нагадують нижню білизну або в купальниках.

Зараз 52-річна модель віддає перевагу сукням міді і брючним костюмам.

Актриса Роуз Макгоуен, яка відома по ролі в старому серіалі "Зачаровані", одного разу вийшла голою на червону доріжку MTV Video Music Award. Зараз Роуз одягається виключно стримано, а той наряд згадує, червоніючи.

Меган Фокс - красуня з ідеальною фігурою. Дівчина дозволяє собі будь-які вбрання. На початку кар'єри дівчина вибирала спокусливі наряди, але вийшовши заміж і ставши матір'ю трьох синів, вона відмовилася від відвертих суконь.

Вікторія Бекхем в епоху групи Spice Girls одягалася дуже епатажно. Але зараз, будучи законодавицею моди, вона собі такого не дозволяє.

Леді Гага часто дивувала шанувальників вибором одягу. Однак зараз її стиль більш елегантний - вона надягає вечірні сукні в підлогу, підбирає аксесуари і робить красивий макіяж. Зірку неможливо дізнатися.

Співачка Крістіна Агілера завжди конкурувала з Брітні Спірс. Щоб позбутися образу пай-дівчинки, Христина випустила провокаційний альбом «Dirty», і знялася у відвертому кліпі.

Тоді вона вибирала короткі шорти, шкіряні ботфорти, міні-топи, микроюбки, але ставши двічі мамою, Христина вирішила змінити стиль.

Бейонсе одягалася спокусливо, а її кліпи визнавали найгарячишими. На даний же момент співачка одягається так само спокусливо, але з дещицею елегантності.

Ріанна завжди привертала увагу відвертими нарядами. Вона навіть не зупинився перед тим, щоб надіти прозоре плаття, яке взагалі нічого не приховувало.

Зараз у співачки роман з арабським мільярдером, заради якого вона стала ретельно підбирати одяг.

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