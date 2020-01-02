Дочка Ігоря Крутого Вікторія Крута похизувалася витонченими вигинами у відвертому вбранні

Знаменитість показалася у яскравому міні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Фігуриста брюнетка Вікторія Крута розташувалася на тлі святкових вогнів - у смарагдовій "сяючій" міні-сукні. Жінка виглядала чудово, щоправда, деякі її прихильники зазначили, що, можливо, такий сміливий наряд - це трохи забагато для таких пишні форм, як у Вікторії.

Інші зазначили, що платтячко на Вікторії сиділо відмінно і видно її жіночну фігуру, що не може не радувати.

Волосся знаменитість розпустила, знімок вийшов типовим новорічним, разом з тим - дуже яскравим і таким, що привертає увагу.

Підписники відреагували на такий кадр і ракурс, як ми вже зазначили, неоднозначно, пишуть, що дама, цитуємо: "вау, яка хороша", і щоб "не зловживала такими коротенькими нарядами".

Нагадаємо також, раніше Ігор Крутой натякнув на "хімію" між співаками Сергієм Лазарєвим і Ані Лорак.

Про це йдеться в його коментарі+і до знімку, виставленим російським виконавцем в Instagram.

На фото - спільне селфи Лазарєва і Лорак. При цьому співачка ніжно притискається до колеги.

Знімок викликав чималий ажіотаж серед передплатників, які в черговий раз нагадали, що артисти проводять багато часу в компанії один одного.

«Ви прямо таки милашки. Пара», «Неймовірно дивитесь», «Прекрасні-класні», «Млинець.... І чого ви не разом!?)))», «Може це лорак мама ваших малюків?», «Шикарні», «Як же я чекала вашу спільну фотографію», - пишуть в коментарях.

Серед тих, хто прокоментував знімок, був і Ігор Крутий. «Ой, якась хімія між вами з'явилася, атмосфера вечора або?», - підкреслив він.

Нагадаємо, пишногруда дочка Абрамовича показала свої жіночі багатства у всій красі

Як повідомляла Politeka, пишногруда дочка Ігоря Крутого ледь втримала принади в купальнику: «Ось це так розмір!»

Також Politeka писала, що фігуриста внучка Боярського вразила глибиною декольте: «дівчинка дозріла»