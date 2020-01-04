Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, до весілля вела сторінки в соцмережах, але після заміжжя була змушена це припинити

Тим не менш, в інтернеті можна зустріти пости зірки. Зокрема колишня артистка писала, що хоче позбавитися від поганих звичок і зробити щось корисне: перестати гризти нігті, лаятися, пробігти марафон і освіжити свій французький. Такий план за кілька місяців до знайомства з Гаррі поставила собі Меган, пише Mirror.

Однак у підсумку вона зізналася, що марафон так і не пробігла, а лайки вириваються після важкого дня або пари келихів спиртного.

Освіжити французьку, яку вже колишня актриса вивчала в школі, не вийшло, адже мова ніяк не вкладалася в її голові.

Також Маркл розповіла, що гризе нігті під час стресу.

«Це не достойна для леді звичка, чорт би її побрав», - закінчила пост майбутня герцогиня.

Після весілля Меган вирішила несильно зациклюватися на зазначених завданнях і сприймати життя грайливо.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі приголомшили подарунком своєму семимісячному синові Арчі на новорічні свята.

Так, на святкування Нового року королівська пара полетіла в Канаду, де зняла розкішний особняк на березі океану. Як виявилося, будинок належить російському олігарху, ім'я якого не поширюється.

Меган і Гаррі найняли спеціального аніматора в костюмі Санта-Клауса, який подарував малюку дитячі книги і пару конструкторів. Проте на цьому не закінчилося. Батьки вирішили здійснити «мрію» всіх дітей і подарували Арчі басейн, наповнений пластиковими м'ячами.

Раніше ми писали, що герцоги Сасекські опублікували нове зворушливе відео.

На кадрах представлені яскраві моменти життя королівської родини. Варто відзначити, що починається відео з фото, де принц Гаррі, на тлі блакитної води і пагорбів, тримає сина в смішний шапочці: "Боже, який милий!".

Раніше повідомлялося, що в один з днів відпочинку Меган і Гарії захотіли удвох повечеряти в популярному закладі Deep Cove Chalet, однак власник закладу П'єр Коффель

відхилив їхнє прохання.

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