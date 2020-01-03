Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка показала, як вирішила знову худнути. Сама Ганна розповіла, що саме час цим зайнятися, адже після новорічних свят зазвичай видужують. Зірка позувала в звичайному спортивному костюмі – вільної толстовці і чорних обтягуючих лосинах.

При цьому артистка всіляко посміхалася на камеру і показала, що за її спиною порожній спортзал.

Також у розділі Сторі артистка показала, як відпочиває разом з Янісом. Артистка лежала на руках у артиста, а сам він забавно почесывал її волосся. Зазначимо, що після заяви про своїх відносинах, співачка перестала приховувати свого обранця і почала активно демонструвати, як проводить з ним час.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

При цьому Ганна вирішила прокоментувати свої відносини разом з молодим спортсмменом, після того, як про їхні стосунки стало відомо:

«Раніше я ніколи не вірила. Читала ці солоденькі тексти, злилася, не довіряла, а потім раз і все змінилося. Я намагаюся згадати події, як все розвивалося і що ж привело мене до тебе, повинна бути якась формула успіху, адже навчають людей на всіх нескінченних тренінгах, але я не розумію. Може є якась особлива формула для тих, хто все робить не так? Спасибі тобі ❤️».

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