Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.
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На сторінці в Instagram Даша показала досить милі кадри.
Так, Даша позувала в незвичайному вбранні - чорному костюмі, що складається з корсета і такого ж кольору обтягуючих лосинах. При цьому груди зірки ледь прикрита спеціальною вставкою з каменів на тому самому корсеті. Пікантний кадр у відвертому стилі приємно вразив шанувальників, адже Астаф'єва позувала з колегами з яскравою посмішкою на обличчі.
При цьому стала артистка так, що нічого зайвого не видно, а сам наряд, втім як і Даша, виглядає досить спокусливо.
Також Даша представила своє позитивне селфи, позуючи з легким макіяжем на обличчі і посмішкою. На наступних фото артистка представила своїх улюблених вихованців – песика Чичико і дівчинку Луну тієї ж породи.
«Підводячи підсумки роки, давайте колективно вирішимо, 1,2 або три? #мывсеоднойпороды», – Даша пише під новим постом в Instagram.
Шанувальники не залишилися осторонь:
«моя Сестра і племяшки 😍😂», «😘😘😘неможливо вибрати🌷», «2 і 3 ще нічого. Але ось перше нікуди не годиться😄», «Дуже красива 😍», «Всіх загорніть😂», «Чичико з нареченою))) а Тема з алергією 😂😂😂😂😂», «Даша, Ви така красива❤️ Щастя Вам у Новому році!❤️❤️❤️», «Прости Даш, ти безсумнівно красива і Чичико дуже фотогенічний, але білосніжний зефір підкорив мене❤️», «Це ж нова Віа Гра!😂🌝❤️😻».
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