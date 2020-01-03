На странице в Инстаграм Даша показала довольно милые кадры

Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

На странице в Инстаграм Даша показала довольно милые кадры.

Так, Даша позировала в необычном наряде- черном костюме, состоящем из корсета и такого же цвета обтягивающих лосинах. При этом грудь звезды едва ли прикрыта специальной вставкой из камней на том самом корсете. Пикантный кадр в дерзком стиле приятно поразил поклонников, ведь Астафьева позировала с коллегами с яркой улыбкой на лице.

При этом стала артистка так, что ничего лишнего не видно, а сам наряд, впрочем как и Даша, выглядит весьма соблазнительно.

Также Даша представила свое позитивное селфи, позируя с легким макияжем на лице и улыбкой. На следующих фото артистка представила своих любимых питомцев – песика Чичико и девочку Луну той же породы.

«Подводя итоги годы, давайте коллективно решим, 1,2 или три? #мывсеоднойпороды», – пишет Даша под новым постом в Инстаграм.

Поклонники не остались в стороне:

«Сестра моя и племяшки 😍😂», «😘😘😘невозможно выбрать🌷», «2 и 3 ещё ничего. Но вот первое никуда не годиться😄», «Очень красива 😍», «Всех заверните😂», «Чичико с невестой))) а Тема с аллергией 😂😂😂😂😂», «Даша, Вы такая красивая❤️ Счастья Вам в Новом году!❤️❤️❤️», «Прости Даш, ты несомненно красива и Чичико очень фотогеничный, но белоснежный зефир покорил меня❤️», «Это ж новая Виа Гра!😂🌝❤️😻».

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