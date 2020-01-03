Популярна американська співачка Брітні Спірс показала в мережі свої принади в тонкому купальнику

На відео зірка без одягу, в одному лише бікіні, продемонструвала фігуру, пише Рoliteka.net. Артистка в білих кросівках і бікіні фіолетового кольору зняла голосове відео, де гуляє по своїй ділянці в заміському будинку, а також займається спортом під музику. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Однак користувачі мережі звернули увагу на недоглянутий вигляд поп-діви. Зокрема, Брітні неакуратно нафарбувала очі, невдало копіюючи популярний вечірній макіяж «смокі-айс».

У пості під відео Спірс написала про плани на цей рік, а саме, що буде «розкріпачувати» своє тіло за допомогою йоги.

«У 2020 році я буду займатися акро-йогою і основами йоги… Я новачок, і мене важко відпустити... навчитися довіряти і дозволяти кому-то ще тримати своє тіло 😳 !!! У мене є багато речей, які я тримаю закупореними, тому я повинна бути в русі !!!! Слава Богу за Матір Природу... вона заземлює мене і допомагає мені знайти опору і завжди відкриває мій розум, коли я виходжу на вулицю... !!!!», – багатозначно написала співачка.

Також вона зазначила, що їй пощастило з погодою для пробіжки:

«Мені сьогодні пощастило з цією чудовою погодою. Я щойно прилетіла з поїздки зі своєю сім'єю, і я пробігла з 6,8 швидкістю за межами мого будинку за 100 метрів... Я набирала 6 у середній школі, тому я намагаюся набрати швидкість!!!!».

Брітні відповіла відразу і майбутню критику в коментарях за свої повні ноги.

«Я пошкодив стегно, тому прошу вибачення, якщо мої ноги розпухли 😔😔🙄🙄🙄», – вона написала в мережі.

В коментарях більшість шанувальників Брітні Спірс відзначили, що вона красуня й розумниця, раз знайшла в собі сили займатися після різдвяних свят і святкування Нового року. Також у коментарях багато привітань співачки.

Нагадаємо, Брітні Спірс нарешті показала своє тіло без фотошопу, фанати вражені.

Як повідомляла Politeka, Брітні Спірс підкорила серця фанів новим талантом.

Також Politeka писала, що шанувальники у захваті: Брітні Спірс продемонструвала неймовірну фігуру.

https://youtu.be/qbsog__8CzM