Популярна американська співачка Брітні Спірс показала в мережі свої принади в тонкому купальнику

На відео зірка без одягу, в одному лише бікіні, продемонструвала фігуру, пише Рoliteka.net. Артистка в білих кросівках і бікіні фіолетового кольору зняла голосове відео, де гуляє по своїй ділянці в заміському будинку, а також займається спортом під музику. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки) 

Однак користувачі мережі звернули увагу на недоглянутий вигляд поп-діви. Зокрема, Брітні неакуратно нафарбувала очі, невдало копіюючи популярний вечірній макіяж «смокі-айс».

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У пості під відео Спірс написала про плани на цей рік, а саме, що буде «розкріпачувати» своє тіло за допомогою йоги.

«У 2020 році я буду займатися акро-йогою і основами йоги… Я новачок, і мене важко відпустити... навчитися довіряти і дозволяти кому-то ще тримати своє тіло 😳 !!! У мене є багато речей, які я тримаю закупореними, тому я повинна бути в русі !!!! Слава Богу за Матір Природу... вона заземлює мене і допомагає мені знайти опору і завжди відкриває мій розум, коли я виходжу на вулицю... !!!!», – багатозначно написала співачка.

Також вона зазначила, що їй пощастило з погодою для пробіжки:

«Мені сьогодні пощастило з цією чудовою погодою. Я щойно прилетіла з поїздки зі своєю сім'єю, і я пробігла з 6,8 швидкістю за межами мого будинку за 100 метрів... Я набирала 6 у середній школі, тому я намагаюся набрати швидкість!!!!».

Брітні відповіла відразу і майбутню критику в коментарях за свої повні ноги.

«Я пошкодив стегно, тому прошу вибачення, якщо мої ноги розпухли 😔😔🙄🙄🙄», – вона написала в мережі.

В коментарях більшість шанувальників Брітні Спірс відзначили, що вона красуня й розумниця, раз знайшла в собі сили займатися після різдвяних свят і святкування Нового року. Також у коментарях багато привітань співачки.

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In 2020 I will be doing a lot more acro yoga and the basics for yoga …. I’m a beginner and it’s kind of hard to let go …. learning to trust and letting someone else hold your body 😳 !!! I have a lot of things I keep bottled up so I have to keep my body moving !!!! Thank God for Mother Nature …. she’s really no joke …. she grounds me and helps me find my feet and always opens my mind when I step outside …. !!!! I was lucky today with this beautiful weather 🍀🍀🌸🌸🌸☀️ I just flew in from a trip with my family and I ran a 6.8 speed outside my house for a 100 meter yard dash ... I did 6 in high school so I’m trying to gain speed !!!! I hurt my thigh so I apologize if my legs look swollen 😔😔🙄🙄🙄. I hope you all have a wonderful new year and GOD SPEED !!!!! PS I’m so cool with my tennis shoes and yoga 🧘‍♀️ it’s the new thing you know 😹😹😹😜😜 !!!!

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Нагадаємо, Брітні Спірс нарешті показала своє тіло без фотошопу, фанати вражені.

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https://youtu.be/qbsog__8CzM