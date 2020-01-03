Популярная американская певица Бритни Спирс показала в сети свои прелести в тонком купальнике

На видео звезда без одежды, в одном лишь бикини, продемонстрировала фигуру, пишет Рoliteka.net. Артистка в белых кроссовках и бикини фиолетового цвета сняла голосовое видео, где гуляет по своему участку в загородном доме, а также занимается спортом под музыку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Однако пользователи сети обратили внимание на неухоженный вид поп-дивы. В частности, Бритни неаккуратно накрасила глаза, неудачно копируя популярный вечерний макияж «смоки-айс».

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В посте под видео Спирс написала о планах на этот год, а именно, что будет «раскрепощать» свое тело с помощью йоги.

«В 2020 году я буду заниматься акро-йогой и основами йоги… Я новичок, и меня трудно отпустить... научиться доверять и позволять кому-то еще держать свое тело 😳 !!! У меня есть много вещей, которые я держу закупоренными, поэтому я должна быть в движении !!!! Слава Богу за Мать Природу... она заземляет меня и помогает мне найти опору и всегда открывает мой разум, когда я выхожу на улицу... !!!!», – многозначительно написала певица.

Также она отметила, что ей повезло с погодой для пробежки:

«Мне сегодня повезло с этой прекрасной погодой. Я только что прилетела из поездки со своей семьей, и я пробежала со 6,8 скоростью за пределами моего дома 100-метров... Я набирала 6 в средней школе, поэтому я пытаюсь набрать скорость!!!!».

Бритни ответила сразу и будущую критику в комментариях за свои полные ноги.

«Я повредила бедро, поэтому прошу прощения, если мои ноги распухли 😔😔🙄🙄🙄», – написала она в сети.

В комментариях большинство поклонников Бритни Спирс отметили, что она красавица и умница, раз нашла в себе силы заниматься после рождественских праздников и празднования Нового года. Также в комментариях много поздравлений певицы.

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In 2020 I will be doing a lot more acro yoga and the basics for yoga …. I’m a beginner and it’s kind of hard to let go …. learning to trust and letting someone else hold your body 😳 !!! I have a lot of things I keep bottled up so I have to keep my body moving !!!! Thank God for Mother Nature …. she’s really no joke …. she grounds me and helps me find my feet and always opens my mind when I step outside …. !!!! I was lucky today with this beautiful weather 🍀🍀🌸🌸🌸☀️ I just flew in from a trip with my family and I ran a 6.8 speed outside my house for a 100 meter yard dash ... I did 6 in high school so I’m trying to gain speed !!!! I hurt my thigh so I apologize if my legs look swollen 😔😔🙄🙄🙄. I hope you all have a wonderful new year and GOD SPEED !!!!! PS I’m so cool with my tennis shoes and yoga 🧘‍♀️ it’s the new thing you know 😹😹😹😜😜 !!!!

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Напомним, Бритни Спирс наконец показала свое тело без фотошопа, фанаты поражены.

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https://youtu.be/qbsog__8CzM