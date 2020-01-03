Популярная американская певица Бритни Спирс показала в сети свои прелести в тонком купальнике

На видео звезда без одежды, в одном лишь бикини, продемонстрировала фигуру, пишет Рoliteka.net. Артистка в белых кроссовках и бикини фиолетового цвета сняла голосовое видео, где гуляет по своему участку в загородном доме, а также занимается спортом под музыку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Однако пользователи сети обратили внимание на неухоженный вид поп-дивы. В частности, Бритни неаккуратно накрасила глаза, неудачно копируя популярный вечерний макияж «смоки-айс».

В посте под видео Спирс написала о планах на этот год, а именно, что будет «раскрепощать» свое тело с помощью йоги.

«В 2020 году я буду заниматься акро-йогой и основами йоги… Я новичок, и меня трудно отпустить... научиться доверять и позволять кому-то еще держать свое тело 😳 !!! У меня есть много вещей, которые я держу закупоренными, поэтому я должна быть в движении !!!! Слава Богу за Мать Природу... она заземляет меня и помогает мне найти опору и всегда открывает мой разум, когда я выхожу на улицу... !!!!», – многозначительно написала певица.

Также она отметила, что ей повезло с погодой для пробежки:

«Мне сегодня повезло с этой прекрасной погодой. Я только что прилетела из поездки со своей семьей, и я пробежала со 6,8 скоростью за пределами моего дома 100-метров... Я набирала 6 в средней школе, поэтому я пытаюсь набрать скорость!!!!».

Бритни ответила сразу и будущую критику в комментариях за свои полные ноги.

«Я повредила бедро, поэтому прошу прощения, если мои ноги распухли 😔😔🙄🙄🙄», – написала она в сети.

В комментариях большинство поклонников Бритни Спирс отметили, что она красавица и умница, раз нашла в себе силы заниматься после рождественских праздников и празднования Нового года. Также в комментариях много поздравлений певицы.

Напомним, Бритни Спирс наконец показала свое тело без фотошопа, фанаты поражены.

Как сообщала Politeka, Бритни Спирс покорила сердца фанов новым талантом.

Также Politeka писала, что поклонники в восторге: Бритни Спирс продемонстрировала невероятную фигуру.

https://youtu.be/qbsog__8CzM