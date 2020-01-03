Максим Віторган публічно принизив колишню дружину Ксенію Собчак в соціальній мережі

Колишній чоловік скандальної Собчак "образив" її в соціальній мережі instagram, повідомляє Politeka.net.

«А я підсумки року не буду підводити - кому вже підсумки, а я лише почав жити. Минулий Новий рік я зустрів, спя один вдома. Тобто, Нового року в мене, начебто, і не було. А сам рік був. І тепер впевнено можу стверджувати - як зустрінеш, так і проведеш - повна фігня. Ось зараз правою рукою я друкую цей пост, а лівою гладжу, ще поки сплячий ніжним сном, доказ цього відкриття. Привіт, прекрасна N. Все інше в мене було і так. І нехай так буде», – розговорився Віторган в пості під фото з новою коханою.

Він додав привітання з новим роком, а також зазначив, що «нехай необхідності будуть рівні задоволенням. І при цьому ніхто не постраждає» з натяків на минулі відносини з Собчак.

У свою чергу, подібна заява не залишило байдужим Ксенію Собчак, яка вважала, що ощасливила Віторгана шлюбом, а виявилося, що він «лише почав жити».

Так, в її стрічці з'явилося фото, де вона показує непристойний жест. Вона завувалированно написала про гороскоп на рік, хоча багато шанувальників Ксенії можуть легко здогадатися, кому насправді був адресований її пост зі скандальним фото.

«Я дуже вірю в гороскопи (насправді немає) тому прочитавши (не питайте навіщо я туди полізла) на трьох сайтах (їх пишуть ті ж люди шо і журнали на останню сторінку), що рік Щура для Півнів це Х***вий Рік з 12летнего циклу,виставляю це фото. Що тут ще скажеш?», – розповіла вона під знімком.

Можна припускати, що телеведучої просто прикро, що колишній чоловік не страждає за Ксенії і радіє життю в докір їй.

В коментарях ж багато попросили її обійтися без таких жестів у свята і не зрозуміли, навіщо вона так зробила.

«У святкові дні можна обійтися без таких жестів?», «Як придуркуватий підліток зі своїми факами. Начебто розумна жінка», «Пз** якийсь», «Ксюшо, ви б краще матрицею Піфагора турбувалися, їй реально можна вірити. А гороскопи брєд повний!!», «З якою любов'ю Костянтин дивиться на середній палець Ксенії 😀❤😁», «Хамка, як завжди😨», – відзначили в мережі.

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