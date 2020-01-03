Максим Виторган публично унизил бывшую жену Ксению Собчак в социальной сети

Бывший муж скандальной Собчак "обидел" ее в социальной сети инстаграм, сообщает Politeka.net.

«А я итоги года не буду подводить - кому уже итоги, а я лишь начал жить. Прошлый Новый год я встретил, спя один дома. То есть, Нового года у меня, вроде, и не было. А сам год был. И теперь уверенно могу утверждать - как встретишь, так и проведёшь - полная фигня. Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу, ещё пока спящее нежным сном, доказательство этого открытия. Привет, прекрасная N. Все остальное у меня было и так. И пусть так будет», – разоткровенничался Виторган в посте под фото с новой возлюбленной.

Он добавил поздравление с новым годом, а также отметил, что «пусть необходимости будут равны удовлетворённостям. И при этом никто не пострадает» с намекам на прошлые отношения с Собчак.

В свою очередь, подобное заявление не оставило равнодушным Ксению Собчак, которая считала, что осчастливила Виторгана браком, а оказалось, что он «лишь начал жить».

Так, в её ленте появилось фото, где она показывает неприличный жест. Она завувалированно написала про гороскоп на год, хотя многие поклонники Ксении могут легко догадаться, кому на самом деле был адресован ее пост со скандальным фото.

«Я очень верю в гороскопы (на самом деле нет) поэтому прочитав (не спрашивайте зачем я туда полезла) на трех сайтах (их пишут те же люди шо и в журналы на последнюю страницу), что год Крысы для Петухов это Самый Х***вый Год из 12летнего цикла,выставляю это фото. Что тут еще скажешь?», – рассказала она под снимком.

Можно предполагать, что телеведущей просто обидно, что бывший муж не страдает по Ксении и радуется жизни в укор ей.

В комментариях же многие попросили ее обойтись без таких жестов в праздники и не поняли, зачем она так сделала.

«В праздничные дни можно обойтись без таких жестов?», «Как придурковатый подросток со своими факами. Вроде умная женщина», «Пз** какой-то», «Ксюш, вы бы лучше матрицей Пифагора озаботились, ей реально можно верить. А гороскопы бред полный!!», «С какой любовью Константин взирает на средний палец Ксении 😀❤😁», «Хамка, как всегда😨», – отметили в сети.

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