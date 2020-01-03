Дитина українського репера Потапа подорожує по Америці разом з матір'ю і дядьком

Син Потапа Андрій на новорічні канікули полетів з мамою Іриною Горовий і сестрою Наталією Горовий в США, Сієтл. Перед від'їздом він навідався до тата на роботу і встиг записати з ним імпровізований музичний дует. Виявилося, що хлопчик відправився в Сіетл, де живе його дядько Вадим - брат мами - з сім'єю.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінки у соцмережі Instagram сина Потапа, Андрія Потапенка і його колишньої дружини, Ірини Горової.

Так, екс-дружина Потапа повідомила, що Новий Рік зустріла в родинному колі. Ірина описала неповторну атмоферу, яка панувала на свято в їх сім'ї.

"Сіетл, дітки, братик з сім'єю, мандаринки, фільми, спогади, обнімашки, милості в любові – щастя. 2020 знаю буде знаковим! Всіх з Новим роком! Любите, відкривайте нове, вдихайте життя на повні груди, не бійтеся мріяти, дивіться на свою зірку і тоді обов'язково до неї прийдете", - написала вона у пості під панорамним видом на нічний Сіетл.

У розділі Stories Ірина опублікувала декілька кадрів зі своєї прогулянки по місту 3 січня.

На сторінці ж «Потапчика» Андрійка з'явився кінематографічний знімок з дядьком.

«Я та мій дядько Вадик ❤️ Так щасливий бути в Америці!», – зазначив він.

Перший коментар залишив сам Олексій Потапенко, де попросив передати привіт брата колишньої дружини: «Передай привіт своєму дядькові, люблю його сильно…».

В коментарях інших шанувальники сім'ї Потапенко відзначили, що Андрій красень.

«Красунчик 😘😘», «Ойй красивий😍», «Клас,супер!З Новим роком!🎄❄️», «Круто, напевно в Америці😍», «Мужики, ви круті», – написали в мережі.

Зазначимо, що він поїхав в Америку в такому ж худі, як і у його батька – канаркового кольору з капюшоном.

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