17-річна онука Бориса Єльцина Марія Юмашева закрутила роман з російським футболістом, який на 12 років старше її

Чутки про їх стосунки з'явилися ще наприкінці минулого року. Онуку першого президента Росії неодноразово помічали в компанії 29-річного футболіста Федора Смолова. Однак, пара якийсь час ігнорувала чутки і ніяк їх не коментувала.

Однак, судячи з усього, закохані більше не бачать сенсу приховувати свої стосунки. 3 січня Смолов вперше опублікував у своєму Instagram спільне фото з Юмашевою. На ньому вони відпочивають на курорті в компанії друзів. На знімку онука Єльцина постала у відкритому купальнику. Вона міцно притискається до Смолова, який радісно сміється.

Ще один спільний знімок з дівчиною футболіст опублікував у розділі Сторіз.

Варто відзначити, що новину про роман внучки Єльцина в мережі сприйняли неоднозначно, адже дівчині всього 17 років, а її хлопець набагато старше.

«А дівчина то як міцно тримає Федьку», «Це перебір», «Ого онука Бориса Єльцина. Адже вона школярка 17 років», - пишуть люди в коментарях до знімка.

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