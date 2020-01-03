Український співак Віктор Павлік узаконить свої стосунки з Катериною Ряпяховою, а дівчина, мабуть, не натішиться своєму щастю…

Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.

Так на нових опублікованих кадрах зі сторіз, Катерина роздягнена, ймовірно, в рушнику, вимазує своє тіло якоюсь незрозумілою білою повітряною «субстанцією»:

«Такий собі лосьон для тіла)))», - підписала кадри Катерина. Ймовірно, дівчина придбала якийсь доглядовий засіб, але розчарувалася в його якості.

Раніше, в ефірі телепередачі «Світське життя» Віктор Павлік сказав:

"Ще незрозуміло коли, чи то в травні, чи в червні. Десь Катя там на зірках ворожить і розраховує. Вона дуже хоче весілля", - каже співак.

Він зазначив, що 2020 рік буде високосним, і забобонні люди вважають, що для шлюбу це не найкращий період, проте сам Павлік не вірить у погані ознаки.

"Ми в це не віримо, навпаки, 2020 - дуже крута цифра".

Крім того, він не став приховувати, що давно знайомий зі своєю тещею, яка старша за нього на 4 роки. Виявилося, її думка про різницю у віці майбутнього подружжя нікого не хвилює.

"Мені не дуже цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці. Головне, що ми з Катею любимо одне одного, - стверджує Віктор.

Раніше на новому опублікованому фото дівчина вирішила зробити сэлфі з подругами. У кадрі Катерина стоїть по центру – між двома іншими дівчатами міцної статури. Молоді дами, швидше за все, перебували у вбиральні одного з міських розважальних закладів.

На фото дівчата практично обнялися – збилися в купку, всі посміхаються, схоже, настрій у молоді – «на максимумі». Катерина обрала для виходу з подругами джемпер або светр у смужку, спідницю рівного крою, її волосся розпущене, у руках дівчина тримає телефон.

Нехитре фото, безумовно, «кадром вечора» у соцмережах не стало, банальний кадр ледве оцінили навіть підписники дівчини – під фото всього пара коментарів і підпис Катерини до знімку:

«Подружки».

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