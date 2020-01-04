Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.
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Цього разу співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі. Її волосся красиво укладені, а на обличчі легкий макіяж.
Так на нових опублікованих кадрах, Тіна Кароль з'явилася перед публікою в повітряному вбранні бузкового кольору – артистка, більш того, вразила шанувальників і всіх присутніх у залі запальним танцем з шоу-балетом.
Артистка чудово рухалася на сцені, що не зовсім в її стилі – звичайно Кароль – це лірична героїня, спокійна і повільно рухається на сцені.
Раніше також стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.
«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.
На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – було сказано раніше на сторінці Тіни.
При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.
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