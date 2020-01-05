Меган кожен рік загадує одне й те ж

38-річна Меган Маркл, герцогиня Сасекська, кожний рік обіцяє собі одне й те ж

Незважаючи на заборону користуватися соцмережами (після того як вона стала частиною британської королівської сім'ї) прихильники колишньої актриси досі знаходять в мережі її попередні списки новорічних обіцянок. За словами Маркл, вона щороку оновлює практично той же самий список - а ось виконати ці обіцянки, очевидно, у неї не дуже виходить.

«Пробігти марафон. Перестати гризти нігті. Припинити лаятися. Освіжити французький. Так виглядає мій список новорічних обіцянок кожен рік», - ділилася з фоловерами екс-актриса.

Дивлячись на цей список, стає зрозуміліше холодне ставлення королеви Єлизавети ІІ до Меган Маркл. Адже остання, швидше за все, досі не цурається видати час від часу "міцне слівце" або гризе на людях нігті. Раніше з'явилась інформація, що монарху не подобається гардероб герцогині Сасекської, а саме, джинси (які Єлизавета ІІ вважає одягом робочого класу, а не привілейованих осіб) і занадто короткі спідниці.

Нагадаємо, ми повідомляли, що всупереч традиції збиратися на Різдво всією королівською сім'єю в одній з резиденцій Єлизавети II, Меган Маркл з чоловіком принцом Гаррі і сином Арчі вирушили до Канади. Крім офіційної частини сімейство весело відзначило Різдво разом з мамою Меган, що прилетіла з Лос-Анджелеса.

Також ми розповідали, що Меган з Гаррі довели мережу до сліз своєю різдвяною листівкою. Головним у кадрі виявився маленький Арчі. Малюк підповз до об'єктиву, мило закусивши губу, а його батьки залишилися на задньому фоні. Щасливі, вони дивляться на малюка з посмішкою.

Коментуючі не втрималися від зізнань у щирій любові цьому сімейству, а Арчі зібрав найбільшу кількість захоплених відгуків.

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"Король Арчі "вкрав" все шоу! 😍😍"

"Вони такі милі - всі, але король Арчі забирає приз 🥰🥰🥰"

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