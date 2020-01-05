Меган каждый год загадывает одно и то же

38-летняя Меган Маркл, герцогиня Сассекская, кажый год обещает себе одно и то же

Несмотря на запрет пользоваться соцсетями (после того как она стала частью британской королевской семьи) поклонники бывшей актрисы до сих пор находят в сети ее прошлые списки новогодних обещаний. По словам Маркл, она каждый год обновляет практически тот же самый список - а вот исполнить эти обещания, очевидно, у нее не очень получается.

«Пробежать марафон. Перестать грызть ногти. Прекратить ругаться. Освежить французский. Так выглядит мой список новогодних обещаний каждый год», - делилась с фолловерами экс-актриса.

Глядя на этот список, становится понятнее холодное отношение королевы Елизаветы ІІ к Меган Маркл. Ведь последняя, скорее всего, до сих пор не чурается выдать время от времени "крепкое словцо" или грызет на людях ногти. Ранее повилась информация, что монарху не нравится гардероб герцогини Сассекской, а именно, джинсы (которые Елизавета ІІ считает одеждой рабочего класса, а не привилегированных особ) и слишком короткие юбки.

Напомним, мы сообщали, что вопреки традиции собираться на Рождество всей королевской семьей в одной из резиденций Елизаветы II, Меган Маркл с супругом принцем Гарри и сыном Арчи отправились в Канаду. Помимо официальной части семейство весело отметило Рождество вместе с мамой Меган, прилетевшей из Лос-Анджелеса.

Также мы рассказывали, что Меган с Гарри довели сеть до слез своей рождественской открыткой. Главным в кадре оказался маленький Арчи. Малыш подполз к объективу, мило закусив губу, а его родители остались на заднем фоне. Счастливые, они смотрят на малыша с улыбкой.

Комментирующие не удержались от признаний в искренней любви этому семейству, а Арчи собрал наибольшее количество восторженных откликов.

"Король Арчи даже унаследовал прикус губы своего отца. Поберегитесь, дамы, растет настоящий королевский сердцеед"

"Король Арчи "украл" все шоу! 😍😍"

"Они такие милые - все, но король Арчи забирает приз 🥰🥰🥰"

Напомним, Меган Маркл хочет "выбить" из звезд миллионы долларов: "амбициозная цель"