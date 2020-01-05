Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.
Дочка Пугачової скаженіла на каруселі біля Кремля: "От чому нас не пустили на Червону площу..."
"На її місці повинна була бути Фріске": як фатальна випадковість назавжди змінила життя Заворотнюк
Скандальна Бузова приголомшила видом без макіяжу та зачіски: "Це залисина?"
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
В цей раз співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і милому образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в образі свинки Пеппы.
Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару кадрів зі своєї участі у різдвяному шоу. Сама Тіна далеко не перший раз бере участь у зйомках святкового концерту.
«Що за буся?😍», «Красуня 😍💘💘💘😘😘😘», «😍Було чудово...Ві мілота❤️Залюбки перегляну ще й на екрані📺чекаю👀», «Милашка 😍💖», «Несподівано🤔», «Таке відчуття, що останні дні, в інсте Тіни ,сидить Паша☺️😉», «Тіна ,а чому ти не викладаєш фото з фотосесії?💕», «Ля яка пусичка 😻розчулення 🙈», – пишуть захоплені користувачі.
Раніше також стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.
«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.
На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. », – йдеться на сторінці Тіни.
При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.
Нагадаємо, Кароль підірвала мережа відвертим чином
Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом
Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті