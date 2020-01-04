Користувачка сайту Reddit опублікувала фото з весілля з Джоном Сноу

Дівчина з ніком stinachu опублікувала колаж з двох фото – зі свого весілля і бабусиного, на обох наречені в одній і тій же сукні. Сукня ідеально сіла на наречену-онучку, але користувачів сайту вразило зовсім інше. А саме те, що її наречений схожий на улюбленого серіального героя з «Гри престолів». Про це пише Politeka.net.

«Я одягла весільну сукню своєї бабусі з 1956 року на власне весілля в 2019 році. Підійшла ідеально», – вона підписала колаж із весільними фото.

Допис став популярним на сайті — менше ніж за добу зібрав понад 71,5 тисячу апвотів. Але користувачі приділили сукні не дуже багато уваги. Набагато більше їх зацікавив наречений дівчини, адже хлопець — справжній Кіт Харінгтон (Джон Сноу в серіалі), а сама наречена схожа на його серіальну кохану – Дейенеріс Таргаріен, про що багато хто поспішив написати. Деякі ж відзначили, що він швидше брат відомого футболіста Мессі.

«Ваш чоловік виглядає, як на мене, трохи як Кіт Харінгтон :) Ви, молоді, чудово виглядаєте, вітаю!», «Я впевнений, що це брат Лео Мессі», «Я думаю, що вона навіть трохи схожа на Дені!», «Король Півночі», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, через що довелося пройти акторові Киту Харінгтон, щоб отримати свою знамениту роль в серіалі «Гра престолів» Джона Сноу. Кіт Харінгтон зіграв свою знамениту роль в серіалі «Гра престолів», яка принесла йому славу і визнання в усьому світі. Але ніхто не знає, через що йому довелося пройти, щоб отримати цю роль і в той час, коли він вже грав свого культового актора.

На проби на Джона Сноу було багато претендентів.

Нагадаємо, що король Півночі з «Ігри престолів»станцював стриптиз

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