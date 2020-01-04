Пользовательница сайта Reddit опубликовала фото со свадьбы с Джоном Сноу

Девушка с ником stinachu опубликовала коллаж из двух фото – со своей свадьбы и бабушкиной, на обеих невесты в одном и том же платье. Платье идеально село на невесту-внучку, но пользователей сайта поразило совсем другое. А именно то, что ее жених похож на любимого сериального героя из «Игры престолов». Об этом пишет Politeka.net.

«Я надела свадебное платье своей бабушки из 1956 года на собственную свадьбу в 2019 году. Подошло идеально», – подписала она коллаж со свадебными фото.

Пост стал популярным на сайте — меньше чем за сутки собрал более 71,5 тысячу апвотов. Но пользователи уделили платью не очень много внимания. Гораздо больше их заинтересовал жених девушки, ведь парень — вылитый Кит Харингтон (Джон Сноу в сериале), а сама невеста похожа на его сериальную возлюбленную – Дейенерис Таргариен, о чём многие поспешили написать. Некоторые же отметили, что он скорее брат известного футболиста Месси.

«Ваш муж выглядит, как по мне, немного как Кит Харингтон :) Вы, ребята, отлично выглядите, поздравляю!», «Я уверен, что это брат Лео Месси», «Я думаю, что она даже немного похожа на Дэни!», «Король Севера», – отметили в сети.

Напомним, через что пришлось пройти актеру Киту Харингтону, чтобы получить свою знаменитую роль в сериале «Игра престолов» Джона Сноу. Кит Харингтон сыграл свою знаменитую роль в сериале «Игра престолов», которая принесла ему славу и признание во всем мире. Но никто не знает, через что ему пришлось пройти, чтобы получить эту роль и в то время, когда он уже играл своего культового актера.

На пробы на Джона Сноу было много претендентов.

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