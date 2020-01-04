37-річна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, оголосила про презентацію кліпу на пісню "Новий Рим"

Як передає Politeka.net, красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, вона постала за трибуною в неймовірно розкішному образі. Зірка ніби готується дати брифінг: на трибуні розставлені мікрофони, а позаду неї стоять два красеня-охоронця в ковбойському вбранні.

На Лободі шкіряний топ чорного кольору і розстебнута блуза бронзово-золотистого відтінку, що аж видно її плоский животик. На шиї масивна прикраса з синім птахом.

"Прем'єра!!! Live!!! #НОВИЙРим #сьогодні @vecherniy_urgant 🤩 23.20", - підписала кадри Світлана.

Коментуючі тут же почали обговорювати зовнішній вигляд артистки і її оголошення. За час пост зібрав майже 20 000 лайків.

"І ззаду 2 ковбоя 😎🤟🏻"

"Хто ззаду - Чак Норріс?"

"Трек вогонь! Дуже чекаю кліп😊"

"Навіщо спати? 😂❤️ Фото просто вау❤️"

"Ззаду Макгрегор стоїть чи що?"

"Л - найкраща😍😙"

"Лобода ти супер жінка 👏"

Раніше ми повідомляли, Лобода епатувала публіку, поділившись відео з дикими танцями в метро. Вбрання артистки блищало, як сонце: на ній були високі чоботи і коротка спідниця золотистого кольору, а також чорний блискучий топ. На кадрах вона витанцьовує в порожньому вагоні. Виявилося, що це "шматочки" зі зйомок кліпу на пісню "Новий Рим".

«Новий Рим @1tv 😬🤘 В Новорічну Ніч ми зробили прем'єру !!! Я так люблю танцювати під цю пісню 🤪 Хореографи постановники, ну та..... Скоро кліп 🎄🤩 Ти чекаєш? Як тобі наші танці ?🤪🤩🤟», – написала Лобода в Instagram.

Також ми розповідали, Світлана здивувала видом без макіяжу. Вона постала в різнокольоровому пальто із зібраним в пучок волоссям, сховавши очі за сонцезахисними окулярами. При цьому зірка помахала перед камерою пляшкою з водою.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.