Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна поніжилася у ліжку напівгола

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Instagram.

Так на нових опублікованих фото зірка красується вся в білому... піджаку та штанях - на фоні ретромобіля. Під костюм виконавиця одяла блискучий декольтований топ і саме такою Molly постала перед шанувальниками 4 січня в мережі.

Слідом за цим інтригуючим знімком, фанати зірки опублікували більш гарячий - "піжамний". Варто відзначити, що "піжама" у співачки своєрідна - чорна мереживна білизна, яка, до усієї своєї витонченості, ще й просвічується.

На фото співачка красується, лежачи під простирадлами, з розпатланим волоссям і, нібито, вказуючи пальцем на того, хто дивиться на фото.

Шанувальники високо оцінили обидва знімки, але останній, їм, безумовно, сподобався більше.

Нагадаємо, екс-солістка групи «Серебро» не перестає радувати шанувальників відвертими кадрами.

На нових студійних опублікованих фото артистка несподівано скромно свої пишні принади прикрила - знімки вийшли дуже естетичними, "з родзинкою і загадкою".

Волосся артиска прибрала назад, плечі оголила, видна непогана робота фотретушера, разом з тим - виконавиця виглядає на знімках дуже жваво і стильно.

Фан-клуб російської артистки "навздогін" опублікував більш відверті фото у мережі, ніж описані вище. Так на одному з фото співачка ніжиться на пісочку в ефектному купальнику. Її груди при цьому буквально вивалюються з пляжного вбрання.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшуюче визнання.

Також Politeka писала, що екс-солістка SEREBRO засвітила все в одній білизні.