Голлівудський красунчик захопив прихильниць подробицями першого поцілунку

56-річний лауреат премій "Оскар" і "Золотий глобус" Бред Пітт відверто розповів про своє перше кохання і поцілунку в початковій школі. Колишній чоловік Анджеліни Джолі зізнався журналістам, що почав упадати за дівчатками ще в початкових класах школи. Про це він повідомив в інтерв'ю американському модному журналу WMagazine.

Пітт згадав, що його перший поцілунок трапився ще в четвертому класі. І за його словами, поцілунок приніс мало приємних відчуттів, навіть навпаки, відчував сильний дискомфорт.

"Я пам'ятаю цю дівчинку, її звали Ліза. До того ж, той самий поцілунок відбувся в її гаражі, ми тоді були четвероклассниками. Ми жили недалеко один від одного, тому я одразу ж після поцілунку побіг додому. Адреналін тоді зашкалював", – відверто рідний батько дітей Анжеліни Джолі.

Виявилося, що Пітт не завжди мріяв стати актором. У дитинстві його кумирами був боксер (Мухаммед Алі) і каскадер (Ивел Книвел).

«Я хотів бути схожими на них, таким же крутим", – зазначив головний герой нових фільмів «Одного разу в Голлівуді» і «До зірок».

Нагадаємо, що рідна мати Бреда Пітта висловилася про колишній дружині сина Анджеліні Джолі. За словами 79-річної Еті Пітт, анджеліна Джолі винна в тому, що не дозволяє бачитись її синові з дітьми стільки, скільки він хоче.

Коли Джолі і Пітт розлучилися, то перша помстилася батькам колишнього чоловіка. Зірка обмежила можливість шістьох дітей зустрічатися з ними.

Ета не витримала і повідомила, що Джолі налаштовує дітей проти батька.

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