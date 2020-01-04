Популярна українська виконавиця Світлана Лобода показала красу в прозорому вбранні

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Лобода позує в прозорій кофті, яка елегантно підкреслює її груди. При цьому нижня білизна підібрано темне, також як і окуляри співачки.

Після того, як Лобода покрасувалася ідеальними формами, співачка вирішила взяти в руки гітару. Проте її прихильники були позбавлені можливості отреагирвать на знімки, пскольку ними Лобода поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, оголосила про презентацію кліпу на пісню "Новий Рим".

Красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, вона постала за трибуною в неймовірно розкішному образі. Зірка ніби готується дати брифінг: на трибуні розставлені мікрофони, а позаду неї стоять два красеня-охоронця в ковбойських вбранні.

На Лободі шкіряний топ чорного кольору і розстебнута блуза бронзово-золотистого відтінку, що аж видно її плоский животик. На шиї масивний прикраса з синім птахом.

"Прем'єра!!! Live!!! #НОВЫЙРим #сьогодні @vecherniy_urgant 🤩 23.20", - підписала кадри Світлана.

Коментують тут же почали обговорювати зовнішній вигляд артистки і її оголошення. За годину пост зібрав майже 20 000 лайків.

"І ззаду 2 ковбоя 😎🤟🏻"

"Хто ззаду - Чак Норріс?"

"Трек вогонь! Дуже чекаю кліп😊"

"Навіщо спати? 😂❤️ Фото просто вау❤️"

"Ззаду Макгрегор варто чи що?"

"Л - найкраща😍😙"

"Лобода ти супер жінка 👏"

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.