Популярна українська виконавиця Світлана Лобода показала красу в прозорому вбранні
Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.
Так, на опублікованих кадрах Лобода позує в прозорій кофті, яка елегантно підкреслює її груди. При цьому нижня білизна підібрано темне, також як і окуляри співачки.
Після того, як Лобода покрасувалася ідеальними формами, співачка вирішила взяти в руки гітару. Проте її прихильники були позбавлені можливості отреагирвать на знімки, пскольку ними Лобода поділилася в Сторіс.
Головне за ніч: атака на аеропорт, поворот у справі Шеремета та підвищення пенсійного віку
ПриватБанк блокує рахунки і списує всі гроші, почалася паніка: деталі скандалу
Ротару оскандалилася після промови Путіна, обуренню немає меж: "Це була умова..."
"Добре вийшла": веселощі Захарової на корпоративі не залишилися без наслідків, кадри "краси"
Як повідомлялося раніше, 37-річна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, оголосила про презентацію кліпу на пісню "Новий Рим".
Красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, вона постала за трибуною в неймовірно розкішному образі. Зірка ніби готується дати брифінг: на трибуні розставлені мікрофони, а позаду неї стоять два красеня-охоронця в ковбойських вбранні.
На Лободі шкіряний топ чорного кольору і розстебнута блуза бронзово-золотистого відтінку, що аж видно її плоский животик. На шиї масивний прикраса з синім птахом.
"Прем'єра!!! Live!!! #НОВЫЙРим #сьогодні @vecherniy_urgant 🤩 23.20", - підписала кадри Світлана.
Коментують тут же почали обговорювати зовнішній вигляд артистки і її оголошення. За годину пост зібрав майже 20 000 лайків.
"І ззаду 2 ковбоя 😎🤟🏻"
"Хто ззаду - Чак Норріс?"
"Трек вогонь! Дуже чекаю кліп😊"
"Навіщо спати? 😂❤️ Фото просто вау❤️"
"Ззаду Макгрегор варто чи що?"
"Л - найкраща😍😙"
"Лобода ти супер жінка 👏"
Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.
Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.