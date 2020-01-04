Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода показала прелести в прозрачном наряде
Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.
Так, на опубликованных кадрах Лобода позирует в прозрачной кофте, которая элегантно подчеркивает ее грудь. При этом нижнее белье подобрано темное, также как и очки певицы.
После того, как Лобода покрасовалась идеальными формами, певица решила взять в руки гитару. Однако ее поклонники были лишены возможности отреагирвать на снимки, пскольку ними Лобода поделилась в Сторис.
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Как сообщалось ранее, 37-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, объявила о презентации клипа на песню "Новый Рим".
Красотка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Так, она предстала за трибуной в невероятно роскошном образе. Звезда будто готовится дать брифинг: на трибуне расставлены микрофоны, а сзади нее стоят два красавчика-телохранителя в ковбойских нарядах.
На Лободе кожаный топ черного цвета и расстегнутая блуза бронзово-золотистого оттенка, что аж виден ее плоский животик. На шее массивное украшение с синей птицей.
"Премьера!!! Live!!! #НОВЫЙРим #сегодня @vecherniy_urgant 🤩 23.20", - подписала кадры Светлана.
Комментирующие тут же принялись обсуждать внешний вид артистки и ее объявление. За час пост собрал почти 20 000 лайков.
"И сзади 2 ковбоя 😎🤟🏻"
"Кто сзади - Чак Норрис?"
"Трек огонь! Очень жду клип😊"
"Зачем спать? 😂❤️ Фото просто вау❤️"
"Сзади Макгрегор стоит что-ли?"
"Л- лучшая😍😙"
"Лобода ты супер женщина 👏"
Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.
Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.
Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.