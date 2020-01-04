Відома російська актриса Настя Самбурська виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

«За хлібом», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Самбурська позує в одному купальнику, виставивши напоказ соковиті принади. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, яка кішечка…», «Вогонь, Настя», «Красуня!», «вау, яка шикарна», «рожева пантера», «просто вогонь жінка», «яка цукерка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Настя Самбурська попала в грандіозний скандал.

зокрема, Настя Самбурська вирішила спародіювати голе фото вагітної американської plus-size моделі Ешлі Грем і нарвалася на шквал критики в свою адресу.

На опублікованому фото актриса позує в такій же позі, як і Ешлі.

"Хочу підтримати Ешлі Грем! Адже це так красиво, бодипозитивно і природно! Я розумію, що я ще на самому початку своєї модельної кар'єри plus size. Але це всього лише перший день відпустки, зі шведським столом! Так що чекаю багатомільйонні контракти! Розраховую на вашу підтримку, друзі!", – йдеться у підписі до публікації Настасії Самбурской.

Але користувачі соцмережі не оцінили гумор актриси і рознесли її вчинок. Вони впевнені, що Настя Самбурська зробила такий пост із-за заздрості і комплексів.

"Ось саме в даному випадку-заздрість. Навіть у жирухи є мужик і буде дитина. А у Самбурской немає ні того, ні іншого", "З головою все гаразд?", "Не люблю цю особу. Всі її витівки просто говорять про те, що в дитинстві була ображена усіма! І батьками і однолітками ! Шкода що нічого доброго з цього вона не взяла", "Ви не любите, коли обговорюють Вас, однак самі ведете себе таким же чином, обговорюючи і засуджуючи Ешлі. Ваша поведінка Схоже на комплекси", - пишуть вони у коментарях під фотографією.

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