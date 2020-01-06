В одному з вагонів "Інтересіті" Укрзалізниці зняли незвичну конструкцію, яку одразу висміяли у мережі

Так, користувач Вадим Овчар кілька днів тому опублікував цікаве фото, пише Рoliteka.net. На знімку изобрежена дошка, яка підпирає пластикове крісло в поїзді. Щоб дошка не рухалася, до підлоги та крісла прибили цвяхи.

"Укрзалізниця, Інтерсіті! А що тепер скажеш, Elon Musk?", - з іронією написав автор посту.

За словами користувача, фото було зроблено в шостому вагоні поїзда напрямок "Київ-Львів".

За кілька днів пост зібрав безліч лайків та коментарів.

"Еко", "Жерсть, що це реально?))", "Зате килимок є!!!!", "І квитки по 500 грн. мінімум", "той момент, коли не знаєш, чи плакати, чи сміятися", "Ну добре що не в літаку))", "Подякує за інноваційні технології))", "В шоці", "А якщо поїзд електричка., Різко зупиниться то ті сидушки видлітають і пасажири впадуть... ", "І це Інтерсіті?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у 2020 році в "Укрзалізниці" зібралися щомісячно підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах.

Починаючи з березня по грудень 2020 року кожен місяць ціна квитків буде зростати на 2 відсотки, що за підсумком дасть подорожчання на 22 відсотки.

До речі, це торкнеться всіх категорій вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Нагадаємо також, що пасажири плацкартного вагона поїзда «Одеса-Харків зняли штори, якими прикрасили вікно туалету. Знімок на сторінці «Громадський контроль Укрзалізниці» у Фейсбуку опублікував Олег Васильєв.

«Туалет-будуар. Поїзд Одеса-Харків», – говорить підпис до фотографії.

Раніше ми писали, що Сергій Наумович поділився фото, зробленим одним з пасажирів приміського поїзда «Запоріжжя-Бердянськ».

Як виявилося під одним зі столів виросли справжні гриби. За припущенням деяких користувачів, це гливи. Як зазначили коментатори, гриби могли з'явиться через прогнилі дошки в поїзді «Укрзалізниці».

«Це прекрасно! Коли прокидаєшся вранці в поїзді Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia, а сніданок вже готовий…», — підписав фото автор посту.

Нагадаємо, у поїзді «Укрзалізниці» відбулося чергове ЧП, лише диво врятувало дитину.

Як повідомляла Politeka, пекельний поїзд Укрзалізниці довів українців до істерики.

Також Politeka писала, що «Укрзализныця» довела пасажирів до істерики, такого ніде не побачиш.