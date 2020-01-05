Російська співачка Алла Пугачова здивувала шанувальників новим знімком в дивній позі

Як пише Politeka, на своїй сторінці в Instagram Пугачова розмістила фото, зроблене під час концерту.

Примадонна російської естради сидить на стільці, задерши яскраву спідницю і представив на загальний огляд свої оголені ноги.

«Жінка, яка співає», - лаконічно підписала вона.

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли новий образ артистки. Думки шанувальників розділилися, одні дорікнули Аллу Борисівну за те, що намагається виглядати як підліток, нагадавши про її віці, а інші, навпаки, захопилися моложавим виглядом співачки.

«Ужастики Сиділа б удома перед Галкіним так», «Останній концерт був супер",

👏👏👏», «Супер всім би так виглядати бажаю. А хтось заздрить😂😂😂🤪», «Занадто молодится , як підліток одяглася , смішно ж так 😂», «Ну і поза...», «Не та старенька, клоунада якась. Голосу немає, все не те. 😢», «СУПЕР !!!БРАВО !!! І нічого страшного і ганебного в цій жінці НЕМАЄ !! Заздріть мовчки !!!», «Позорище, хоч я вас дуже люблю», «Дай бог всім виглядати так в 70 років і мати такі ніжки!», «Поза для жінки 70 років!!!», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова засвітила оголені ніжки в короткій сукні.

Відповідний знімок з'явився на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram.

Не дивлячись на свій вік кілька років поспіль Пугачова радує шанувальників стильними нарядами, вибираючи для виходів у світ молодіжні образи з короткими спідницями або шортами.

Цей раз не став винятком.

На новому фото Алла Борисівна позує в кріслі в червоному короткому платті, виставивши на загальний огляд свої стрункі ноги. Артистка в чорному капелюшку і темних окулярах грайливо посміхається. А свій образ вона доповнила чорним кардіганом.

«Всіма улюблена Алла 😍❤️», - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.