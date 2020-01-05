Российская певица Алла Пугачева озадачила поклонников новым снимком в странной позе

Как пишет Politeka, на своей странице в Инстаграм Пугачева разместила фото, сделанное во время концерта.

Примадонна российской эстрады сидит на стуле, задрав яркую юбку и представив на всеобщее обозрение свои оголенные ноги.

«Женщина, которая поет», - лаконично подписала она.

Пользователи сети неоднозначно восприняли новый образ артистки. Мнения поклонников разделились, одни упрекнули Аллу Борисовну за то, что пытается выглядеть как подросток, напомнив о ее возрасте, а другие, наоборот, восхитились моложавым видом певицы.

«Ужастики Сидела бы дома перед Галкиным так», «Последний концерт был супер",

👏👏👏», «Супер всем бы так выглядеть желаю. А кто-то завидует😂😂😂🤪», «Слишком молодится , как подросток оделась , смешно же так 😂», «Ну и поза...», «Не та старушка, клоунада какая то. Голоса нет, все не то. 😢», «СУПЕР !!!БРАВО !!! И ничего ужасного и позорного в этой женщине НЕТ !! Завидуйте молча !!!», «Позорище, хоть я вас очень люблю», «Дай бог всем выглядеть так в 70 лет и иметь такие ножки!», «Поза для женщины в 70 лет!!!», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева засветила оголенные ножки в коротком платье.

Соответствующий снимок появился на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм.

Не смотря на свой возраст несколько лет подряд Пугачева радует поклонников стильными нарядами, выбирая для выходов в свет молодежные образы с короткими юбками или шортами.

Этот раз не стал исключением.

На новом фото Алла Борисовна позирует в кресле в красном коротком платье, выставив на всеобщее обозрение свои стройные ноги. Артистка в черной шляпке и темных очках игриво улыбается. А свой образ она дополнила черным кардиганом.

«Всеми любимая Алла 😍❤️», - говорится в подписи к фото.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.