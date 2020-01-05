Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина похвалилася знімком з відпочинку на морі
На фото Боярська у чорному купальнику. На знімку Катерина стоїть спиною до об'єктиву можна оцінити форми дівчини ззаду. Навколо мокрий пісок і вода. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Катерина підписала фото смайликами метеликів.
Фігуриста донька Крутого покрасувалася в одних трусиках: "кращий ракурс"
Богомолов видав всю правду про розставання з Собчак: "Неможливо..."
Наташа Корольова і Тарзан приголомшили сімейним відео: "Синуля весь у батька"
Популярна співачка померла відразу після Нового року: рідні приголомшили деталями
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Е-ма-е", "Скоро на обкладинці Форбс", "На руках таку красу носити треба", "Я б хотів провести з такою дівчиною хоча б один день разом", "що Йде по хвилях", "Море", "Як водичка?", "Казка".
Раніше ми повідомляли, що пишногруда онука Боярського вразила своїм багатством на камеру.
Так на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз кілька ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячко.
Катерина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженим волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:
«Вперед 2020 (і знак чарівної феї поруч)», - підписала кадри Катерина.
Шанувальники таке відео дуже високо оцінили і обсипали юну красуню безліччю компліментів.
Повідомлялося, що онука Боярського приголомшила розкішними формами в сукні.
Онука відомого російського виконавця Михайла Боярського Катерина похвалилася формами в сукню з блискітками.
«BIRTHDAY GIRL! 21», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Катерина позує в сукню з блискітками, виставивши напоказ ідеальне тіло. Навколо дівчата лежать квіти та різні подарунки від близьких і родичів.
«Вона сама як подарунок», «Нічого собі, яка подруга. З Днем народження», «Катя – ти найкраща», «ого, ось це ти красуня», - пишуть вони.
Нагадаємо, шалена онука Боярського з подружками посвітили принадами на камеру
А ще Politeka писала, що пишногруда онука Боярського показала на камеру свою сутність
Також Politeka повідомляла, що пишногруда онука Боярського похвалилася своїми дарами прямо в спальні