Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина похвалилася знімком з відпочинку на морі

На фото Боярська у чорному купальнику. На знімку Катерина стоїть спиною до об'єктиву можна оцінити форми дівчини ззаду. Навколо мокрий пісок і вода. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Катерина підписала фото смайликами метеликів.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Е-ма-е", "Скоро на обкладинці Форбс", "На руках таку красу носити треба", "Я б хотів провести з такою дівчиною хоча б один день разом", "що Йде по хвилях", "Море", "Як водичка?", "Казка".

Раніше ми повідомляли, що пишногруда онука Боярського вразила своїм багатством на камеру.

Так на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз кілька ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячко.

Катерина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженим волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:

«Вперед 2020 (і знак чарівної феї поруч)», - підписала кадри Катерина.

Шанувальники таке відео дуже високо оцінили і обсипали юну красуню безліччю компліментів.

Повідомлялося, що онука Боярського приголомшила розкішними формами в сукні.

Онука відомого російського виконавця Михайла Боярського Катерина похвалилася формами в сукню з блискітками.

«BIRTHDAY GIRL! 21», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Катерина позує в сукню з блискітками, виставивши напоказ ідеальне тіло. Навколо дівчата лежать квіти та різні подарунки від близьких і родичів.

«Вона сама як подарунок», «Нічого собі, яка подруга. З Днем народження», «Катя – ти найкраща», «ого, ось це ти красуня», - пишуть вони.

Нагадаємо, шалена онука Боярського з подружками посвітили принадами на камеру

А ще Politeka писала, що пишногруда онука Боярського показала на камеру свою сутність

Також Politeka повідомляла, що пишногруда онука Боярського похвалилася своїми дарами прямо в спальні



