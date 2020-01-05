Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась снимком с отдыха на море

На фото Боярская в одном черном купальнике. На снимке Екатерина стоит спиной к объективу и можно оценить формы девушки сзади. Вокруг мокрый песок и вода. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Катерина подписала фото смайликами бабочек.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Е-ма-е", "Скоро на обложке Форбс", "На руках такую красоту носить надо", "Я бы хотел провести с такой девушкой хотя-бы один день вместе", "Идущая по волнам", "Море", "Как водичка?", "Сказка".

Ранее мы сообщали, что пышногрудая внучка Боярского потрясла своим богатством на камеру.

Так на новом опубликованном Екатериной видео, оформленном, в популярном сейчас несколько ретро-стиле, а-ля "камера из 90-х", фигуристая красавица прогулялась в коротеньком платице.

Екатерина всячески кокетничала на камеру со взъерошенными волосами. Фигуристая блондинка то отдалялась, то приближалась к ней, улыбаясь:

«Вперед 2020 (и знак волшебной феи рядом)», - подписала кадры Екатерина.

Поклонники такое видео очень высоко оценили и осыпали юную красавицу множеством комплиментов.

Сообщалось, что внучка Боярского ошеломила роскошными формами в платье.

Внучка известного российского исполнителя Михаила Боярского Екатерина похвасталась формами в платье с блестками.

«BIRTHDAY GIRL! 21», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Екатерина позирует в платье с блестками, выставив напоказ идеальное тело. Вокруг девушки лежат цветы и различные подарки от близких и родственников.

«Она сама как подарок», «Ничего себе, какая подруга. С Днем рождения», «Катя – ты самая лучшая», «ого, вот это ты красавица», - пишут они.

Напомним, шальная внучка Боярского с подружками посветили прелестями на камеру

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