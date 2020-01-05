Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась снимком с отдыха на море
На фото Боярская в одном черном купальнике. На снимке Екатерина стоит спиной к объективу и можно оценить формы девушки сзади. Вокруг мокрый песок и вода. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Катерина подписала фото смайликами бабочек.
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Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Е-ма-е", "Скоро на обложке Форбс", "На руках такую красоту носить надо", "Я бы хотел провести с такой девушкой хотя-бы один день вместе", "Идущая по волнам", "Море", "Как водичка?", "Сказка".
Ранее мы сообщали, что пышногрудая внучка Боярского потрясла своим богатством на камеру.
Так на новом опубликованном Екатериной видео, оформленном, в популярном сейчас несколько ретро-стиле, а-ля "камера из 90-х", фигуристая красавица прогулялась в коротеньком платице.
Екатерина всячески кокетничала на камеру со взъерошенными волосами. Фигуристая блондинка то отдалялась, то приближалась к ней, улыбаясь:
«Вперед 2020 (и знак волшебной феи рядом)», - подписала кадры Екатерина.
Поклонники такое видео очень высоко оценили и осыпали юную красавицу множеством комплиментов.
Сообщалось, что внучка Боярского ошеломила роскошными формами в платье.
Внучка известного российского исполнителя Михаила Боярского Екатерина похвасталась формами в платье с блестками.
«BIRTHDAY GIRL! 21», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Екатерина позирует в платье с блестками, выставив напоказ идеальное тело. Вокруг девушки лежат цветы и различные подарки от близких и родственников.
«Она сама как подарок», «Ничего себе, какая подруга. С Днем рождения», «Катя – ты самая лучшая», «ого, вот это ты красавица», - пишут они.
Напомним, шальная внучка Боярского с подружками посветили прелестями на камеру
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