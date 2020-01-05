Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна, що тепер виступає сольно, як Molly - здивувала публіку

Дівчина роздяглася серед білого дня. Про це пише Politeka.net з посиланням на її публікацію в Instagram.

Так на нових опублікованих фото зірка красується напівголою і в незвичайному вбранні - просто чарівного кольору ліфчику. Зірка сцени приспустила теплий комбінезон і показалася в такій незвичайній білизні. Незвичайна вона ще й тому, що текстура тканини виробу, схоже, щільна, як у светра:

"Не холодно", - підписала артистка знімок. На фото вона трохи примружилася від зимового сонця, а навколо артиски - безкрайній сніг.

Деяким шанувальникам здалося, що Серябкіна розповніла, комусь, вона, як зазвичай, здалася неймовірно привабливою, когось - розсмішив її "прикид".

Нагадаємо також, на нових опублікованих фото зірка красується в блискучому вбранні - міні-платтячко на тоненьких брительках. Зірка сцени широко посміхається, сидячи на канапі й закинувши ногу за ногу. При всьому при цьому, частково видно її пишні груди і підкачані ніжки. Деяким шанувальникам навіть здалося, що на фото Серябкіна засвітила спідню білизну.

На іншому опублікованому фан-клубом артистки фото, екс-солістка «Серебро» красується в світлому топі, при цьому "блиснувши" своїми об'ємними грудьми - адже під майкою, білизни на співачці не спостерігалося.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшуюче зізнання.

Також Politeka писала, що екс-солістка SEREBRO засвітила все в одній білизні.