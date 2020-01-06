Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", поділилася коротким роликом, де вона без одягу
На кадрах Слава позує тільки в одному рушник, який замотала голову після прийому ванни. Камінська зауважила, що дісталася "Казкове Балі". Співачка показала себе до грудей і завдяки цьому нічого не видно, передає Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли залишити коментарів і поставити лайки ролику. Він був опублікований в сторіс, де така можливість відсутня.
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Раніше ми повідомляли, що українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників.
Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.
цього разу артистка вирішила оригінально попрощатися з роком, що минає, здивувавши при цьому незвичайним кадром.
На фото Камінська показала себе без макіяжу і в природному вигляді, при цьому на обличчі Слави помітні патчі проти припухлості.
"Підводячи підсумки 2019-го, хочеться насамперед нагадати , що життя наше може бути яскравою і поза мережі . Відверто кажучи мене втомили инстаграмные денді в наглаженних піджаках і зразкові мами в слотах інста-сториз", - написала Слава.
Повідомлялося, що Камінська пустилася у всі тяжкі, скинувши одяг заради інтимних кадрів.
Камінська знялася у фотосесії для дорослих в напівпрозорому мереживній білизні. Зірка похвалилася пружними формами у відвертій позі, показавши один із знімків для журналу на своїй сторінці в Instagram.
Шанувальники не були байдужі і написали безліч коментарів:
«Просто Красуня😗😍💗», «Така краса!!!! Така ніжна і горда! 👏», «Січень 2019 був теж🔥🔥🔥😍», «Хочеться липень вже , а не ось це все 🔥», «срамота!😂😍».
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