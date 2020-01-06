Ірина Шейк впевнено і довго йшла до всесвітньої слави

Про це пише Politeka.net.

Сьогодні, 6 січня, модель і актриса Ірина Шейк відзначає свій 34-й день народження.

Але щоб досягти такого успіху, дівчині довелося пережити багато емоційних потрясінь.

Як відомо, Ірина в дуже юному віці втратила батька. Коли їй було 14 років, він помер від легеневої інфекції.

Всесвітньо відома модель відверто зізналася, що в підлітковому віці не відрізнялася привабливістю. Однокласники дражнили її "фанерою", оскільки вона була занадто худою.

Ситуація змінилася в момент, коли Ірина Шейк вступила на перший курс Челябінського економічного коледжу. Тоді на дівчину звернув увагу один із співробітників місцевого імідж-клубу “Світлана”.

Опинившись в клубі, Ірина навчилася азам модельного бізнесу, а вже у віці 18 років вона перемогла у регіональному конкурсі краси "Супермодель".

У 2005 році Ірина для просування в модельному бізнесі змінила прізвище на Шейк і відправилася підкорювати Захід. Переломним став для дівчини 2007 рік, коли їй запропонували рекламувати білизну від відомого бренду Intimissimi.

Раніше ми повідомляли про те, що Ірина Шейк втерла ніс Бредлі Куперу. Зірка опублікувала знімок, де вона красується в яскравому роздільному купальнику на тлі знаменитого водоспаду в Коста-Ріці.

Про красу, що місця "зйомок", що самої моделі - говорити не доводиться. Шанувальники просто зачаровані видами і витонченої Шейк, пишуть, що та втерла носа своєму екс-коханому актора Бредлі Купера і що про такий красуні мріє кожен чоловік.

Крім того, шанувальників манекенниці в мережі дуже порадував той факт, що Ірина продовжує радіти життю навіть після важкого розриву, ну а більшість - просто "збожеволіли", в хорошому сенсі цього слова, від напівголої Шейк в центрі фото-композиції.

Нагадаємо, роздягнена Ірина Шейк побавитися з гарячою подружкою прямо на пляжі.

Як повідомляла Politeka, спекотна Ірина Шейк показала всю свою красу в міні-бікіні.

Також Politeka писала, що розкішна Ірина Шейк в міні-бікіні засвітила всі свої достоїнства.