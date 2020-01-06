Кітті Спенсер здивувала всіх вибором нареченого, який старше навіть її батька графа Спенсера

29-річна Кітті Спенсер, яка є племінницею принцеси Діани, отримала пропозицію руки і серця від старого мільйонера, який старший за неї на 32 роки

Британська королівська родина готується до пишної весільної церемонії, яка за чутками повинна відбутися вже в цьому році. Стало відомо, що племінница принцеси Діани Кітті Спенсер отримала пропозицію руки і серця від власника модного дому Майкла Льюіса.

ЗМІ Великобританії помітили каблучку на пальчику Кітті, яка нагадує облучку. Її вона засвітила в той час, коли пішла наводити красу в салон.

До всього іншого, варто відзначити, що наречений Кітті старше її батька графа Спенсера на п'ять років, а нареченої на 32 роки. Раніше він вже був одружений, у нього троє дітей, які займаються власним бізнесом. За інформацією британських ЗМІ, діти Льюїса прийняли майбутню мачуху, вони навіть їздили разом відпочивати.

Їх роман став надбанням громадськості близько півтора року тому, тоді папараці застукали парочку на прогулянці в центрі Нью-Йорка. Після цього, вони були помічені в одному з нічних клубів в Сан-Тропе, а після в маєтку мільйонера, який знаходиться в центрі Лондона.

Також раніше повідомлялося, що на острові Лідо пройшов 76-й щорічний Венеціанський кінофестиваль. Церемонію відвідали багато іменитих гостей. Однією з перших виявилася 28-річна племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер.

Для виходу на червону доріжку дівчина вибрала, як завжди, розкішний наряд, який підкреслив її аристократичну зовнішність. Кітті з'явилася в лаконічному чорному сукні, яка доповнила прикрасами від Bvlgari з білого золота і смарагдів.

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