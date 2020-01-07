Голлівудську актрису Анджеліну Джолі вже кілька днів помічають в компанії дітей

Так, 4 січня зірку помітили з близнюками Вів'єн і Ноксом, пише Рoliteka.net. Трійцю бачили на вулиці в Лос-Анджелесі.

А через день Джолі разом з дочкою Вів'єн пішли за покупками також у Лос-Анджелесі.

Артистка знову вибрала чорне довге пальто, під яким не змогла приховати свої розкішні форми. Також для виходу зірка вибрала бежеві балетки, хоча за день до цього ходила в чобітках, в той час як її діти були у футболках.

До речі, 5 січня Джолі вибрала масивну сумочку, а завершували її образ сережки, які зробили її образ більш елегантним і стильні сонцезахисні окуляри.

Вів'єн ж обрала білу кофту і штани з квітковим принтом.

На знімках зірка з дочкою відображена в магазині, а також під час розпиття кави.

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Нагадаємо, Джолі розповіла про свої комплекси. Як виявилося, знаменитість все життя бореться з низькою самооцінкою.

За словами артистки, вона вважає себе дивною, а іноді навіть смішною.

З низькою самооцінкою Джолі допомагають справлятися діти, які змушують відчувати себе кращою.

Раніше ми писали, що фанати Анджеліни Джолі і Бреда Пітта ніяк не можуть заспокоїтися і всі мріють про возз'єднання пари.

Однією з причин вважають конфлікт в літаку між Бредом Піттом і прийомним сином Меддоксом. Нібито актор, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, підняв руку на дитину. Це стало останньою краплею і Джолі подала на розлучення.

Однак після низки скандалів, актори змогли піти на примирення.

Так, за чутками, Джолі навіть залишилася на Різдво в Каліфорнії спеціально для того, щоб діти змогли відзначити свято з батьком.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі разом з іншими артистами фільму "Вічні" провели різдвяну вечірку.

Для свого виходу Джолі вибрала чорне вбрання, що демонструє її спинку і підкреслює красиву фігуру.

Шанувальники артистки засипали її компліментами і були раді тому, що вона добре проводить час.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".

Як повідомляла Politeka, Джолі вразила скандальним чином у новій фотосесії: "з одягу тільки фата".

Також Politeka писала, що Джолі наздогнала смертельна небезпека прямо під час зйомок: «довелося…», подробиці.