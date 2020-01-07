П'ятого січня відбулася 77-а церемонія вручення премії "Золотий глобус 2020"
Це було яскраве дійство, яке пройшло у готелі Беверлі-Хілтон (Беверлі-Хіллз, Лос-Анджелес), пише Рoliteka.net.
На церемонії були присутні світові знаменитості. Зокрема, акторки які підкорили глядачів своїми нарядами.
Красуні постали в нарядах, які неможливо забути. В Instagram оприлюднили список учасниць і запропонували проголосувати за кращий наряд.
Першою в рожевому платті стала індійська актриса Пріянка Чопра:
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Бейонсе в дуже відвертій сукні:
Дженніфер Лопес зачарувала всіх своїм виглядом:
Дженніфер Еністон в елегантній чорній сукні з глибоким декольте:
Гвінет Пелтроу підкорила видом в напівпрозорому вбранні:
Від Ніколь Кідман у червоному платті не можна відірвати погляду:
Рене Зеллвегер, незважаючи на трохи невдалу пластику, виглядає чудово в блакитному вбранні:
Кейт Бланшетт в незвичій сукні, що нагадує крила:
Скарлетт Йоханссон позувала в червоному і з великим вирізом в районі грудей:
Тейлор Свіфт наділа розкішне плаття з квітковим принтом:
В коментарях думки користувачів мережі розділилися.
"Дженніфер Еністон🔥", "Скарлетт❤️", "Джей Ло❤️", "Chopra 💕", "Ніколь, Тейлор, Пріянка", "Джен😍", "Рене Зельвегер", - написали коментатори.
Нагадаємо, Бейонсе дуже змінилася з роками. В молодості зірка намагалася одягатися спокусливо, а її кліпи визнавали найгарячишими.
На даний момент співачка вибирає все такий же спокусливий одяг, але з дещицею елегантності.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес завжди виглядає ідеально, незважаючи на своє 50-річчя
Артистка - підтягнута, а її обличчя - без єдиної зморшки.
Проте настирливі папараці не упускають моменту показати зірку з іншого боку. У мережі можна зустріти знімки, як артистка виглядає насправді без фотошопу і підібраного ракурсу.
Днями Джей Ло помітили без макіяжу, з "гулькою" на голові, і з трохи обвислим животом. В руках вона тримала якийсь напій у своїй іменній склянці.
Більшість користувачів відразу накинулися з критикою на артистку.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, як вона виглядає в житті без фотошопу: "На всі п'ятдесят"
Також ми писали, що дочка Дженніфер Лопес вразила своїм голосом.
Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопес засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі фото злили в мережу.