П'ятого січня відбулася 77-а церемонія вручення премії "Золотий глобус 2020"

Це було яскраве дійство, яке пройшло у готелі Беверлі-Хілтон (Беверлі-Хіллз, Лос-Анджелес), пише Рoliteka.net.

На церемонії були присутні світові знаменитості. Зокрема, акторки які підкорили глядачів своїми нарядами.

Красуні постали в нарядах, які неможливо забути. В Instagram оприлюднили список учасниць і запропонували проголосувати за кращий наряд.

Першою в рожевому платті стала індійська актриса Пріянка Чопра:

Бейонсе в дуже відвертій сукні:

Дженніфер Лопес зачарувала всіх своїм виглядом:

Дженніфер Еністон в елегантній чорній сукні з глибоким декольте:

Гвінет Пелтроу підкорила видом в напівпрозорому вбранні:

Від Ніколь Кідман у червоному платті не можна відірвати погляду:

Рене Зеллвегер, незважаючи на трохи невдалу пластику, виглядає чудово в блакитному вбранні:

Кейт Бланшетт в незвичій сукні, що нагадує крила:

Скарлетт Йоханссон позувала в червоному і з великим вирізом в районі грудей:

Тейлор Свіфт наділа розкішне плаття з квітковим принтом:

В коментарях думки користувачів мережі розділилися.

"Дженніфер Еністон🔥", "Скарлетт❤️", "Джей Ло❤️", "Chopra 💕", "Ніколь, Тейлор, Пріянка", "Джен😍", "Рене Зельвегер", - написали коментатори.

Нагадаємо, Бейонсе дуже змінилася з роками. В молодості зірка намагалася одягатися спокусливо, а її кліпи визнавали найгарячишими.

На даний момент співачка вибирає все такий же спокусливий одяг, але з дещицею елегантності.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес завжди виглядає ідеально, незважаючи на своє 50-річчя

Артистка - підтягнута, а її обличчя - без єдиної зморшки.

Проте настирливі папараці не упускають моменту показати зірку з іншого боку. У мережі можна зустріти знімки, як артистка виглядає насправді без фотошопу і підібраного ракурсу.

Днями Джей Ло помітили без макіяжу, з "гулькою" на голові, і з трохи обвислим животом. В руках вона тримала якийсь напій у своїй іменній склянці.

Більшість користувачів відразу накинулися з критикою на артистку.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, як вона виглядає в житті без фотошопу: "На всі п'ятдесят"

Також ми писали, що дочка Дженніфер Лопес вразила своїм голосом.

Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопес засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі фото злили в мережу.